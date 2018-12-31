7 самых нелепых инноваций 2018 года

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7 самых нелепых инноваций 2018 года
7 самых нелепых инноваций 2018 года / techcrunch.com

2018 год отметился интересными, а в некоторых случаях, даже революционными разработками. Однако, случались и такие устройства и разработки, которые не имеют никакой практической функции и вызывают логичный вопрос "зачем этот продукт вообще было создано?".

Издание Inc собрало рейтинг самых нелепых инноваций, которые были представлены в этом году.

Робот-бармен

Робот-бармен

Эту разработку создала эстонская компания Yanu для учреждений в аэропортах. Робот принимает заказ, обрабатывает платежи, готовит напитки и, возможно, способен даже несколько раз пошутить в процессе.

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Детские часы

Дитячий годинник MiSafes Kid’s Watcher Plus

В этот антирейтинг попали также детские часы MiSafes kid's Watcher Plus, у которых есть поддержка звонков и GPS. Однако, они оказались ненадежными. Поэтому любой, кто обладает определенными техническими навыками, мог отследить прошлое и текущее местоположение владельца, подслушать разговоры и позвонить якобы от имени родителей.

Умный туалет

Розумний туалет

Американская компания Kohler разработала умный туалет Numi Toilet, который может синхронизироваться с голосовым помощником Amazon Alexa. Устройство умеет поднимать крышку и активировать слив туалета по вашей команде. Также голосовое управление позволяет проигрывать плейлисты или запускать отопление комнаты. Но стоит новинка не мало – 8 тысяч долларов.

Чемодан для картинга

Валіза для картингу

Чемодан-картинг от компании Modobag стоит полторы тысячи долларов. Правда, в аэропортах или на вокзалах на нем не очень покатаешься – он не подходит для мест с хаотичным передвижением людей.

Умный шкаф для белья

Розумна шафа для білизни

Компания Seven DreamersLaundroid создала концепт умного шкафа, который стоит 16 тысяч долларов. Чтобы все сработало правильно, одежду перед загрузкой в Laundroid нужно расстегнуть и аккуратно положить на полку. Этот процесс ставит под сомнение саму идею умного шкафа, ведь на сборку каждого предмета тратится по 15 минут.

Умное белье

Розумна білизна Skiin

Компания Myant разработала умное нижнее белье Skiin, которое оборудовали специальными датчиками. Они должны отслеживать частоту сердечных сокращений, дыхания и циклы сна. Сейчас компания разрабатывает другие функции – например, возможность запускать Spotify-плейлисты на основе анализа твоего настроения или запуск термостата после измерения температуры тела.

Стена-телевизор

Samsung The Wall

Samsung представил телевизор The Wall с диагональю 146 дюймов. Он соответствует площади стены в среднестатистическом доме. Цену пока не объявили, но Samsung уже рассказала, что устройство будет стоить меньше, чем все ожидают. Портал CNet при этом оценил The Wall в 100 тысяч долларов.

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Теги: Гаджеты Техно
Источник: Техно
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