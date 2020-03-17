8 советов от Google, чтобы работники не теряли эффективность дома

Чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, практически во всех европейских странах введен карантин. Многие работники перешли на удаленную работу из дома. Поэтому сервис Google дал несколько советов, как не потерять производительность при дистанционной работе.

Подготовьте команду

Если вы руководитель или менеджер, заранее позаботьтесь о подготовке команды. Убедитесь, что работники обеспечены всеми инструментами и процессами, необходимыми для удаленной работы.

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Создайте онлайн-чат или группу для вашей команды.

Проверьте доступ к важным документам. Можно, например создать совместный диск, где команда будет иметь доступ к файлам с любого устройства.

Планируйте встречи заранее. Также убедитесь, что все умеют пользоваться видеоконференциями.

Наладьте коммуникацию

Очень важно, чтобы во время дистанционной работы не страдала коммуникация.

Ежедневно проводите встречи, чтобы оставаться на связи с коллегами, например через видеоконференции.

Не забывайте раздавать задания. Также можете использовать программы для мониторинга выполнения задач (Jira, Basecamp, Redmine и т.д.).



Выберите удобное место работы / unsplash.com

Следуйте рабочему этикету. Проверяйте календари коллег перед тем, как запланировать встречи. А когда начинаете разговор в чате, уточните, удобно ли сейчас разговаривать.

Не тратьте целый день на видеоконференции. Это хороший инструмент для коммуникации, но постоянные контакты могут отвлекать. Для контроля за выполнением задач используйте чат, совместный документ или быструю конференцию.

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Найдите удобное место для работы. На первый взгляд, кажется, что дома вам будет комфортно в любом месте. Однако, от длительной работы на диване с ноутбуком на коленях может болеть шея или ноги. Потому "примерьте" несколько вариантов и выберите самый комфортный.



Также обратите внимание, что место должно быть таким, чтобы одновременно сосредоточиться на работе и не мешать другим.

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