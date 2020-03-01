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95-летняя женщина попросила Nintendo отремонтировать Game Boy – ей прислали новую консоль

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И хотя Nintendo имеет славу не самой дружелюбной компании в мире, ее японский офис известен отличной работой с клиентами. Недавно в одной из местных газет появилась история о том, как компания нашла для 95-летней женщины-геймерши новую Game Boy – старую консоль починить было уже невозможно. Письмо с необычной просьбой также опубликовали в Twitter.

В этом же письме дочь пенсионерки-геймерши – Куников Цусака – рассказывает, как ее мать любила играть в Tetris на Game Boy, но в какой-то момент консоль сломалась, а найти новую в магазинах или починить старую у них не получилось. Как оказалось, это была уже третья система, которую приобрела 95-летняя фанатка Nintendo, сообщает soranews24.

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Новый Game Boy в подарок

Решение проблемы подсказал ее внук, который нахваливал "божественную" клиентскую поддержку компании. Куников решила написать реальное письмо только по той причине, что в японском языке слова "божественный" и "бумажный" созвучны. В итоге она отправила в офис Nintendo поломанный Game Boy с просьбой починить его. В ответ она получила совершенно новую консоль, которую с трудом нашли на складе, а также пожелания здоровья для 95-летней геймерши.

via GIPHY

Эту историю Куников Цусака рассказала уже после смерти матери, которая прожила еще четыре года после того случая. Она без тени иронии добавила, что бабушка-геймер наверняка по-прежнему благодарит службу поддержки Nintendo с небес.

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Теги: Новости Техно Техно Nintendo Игры
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