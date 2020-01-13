9 странных продуктов Xiaomi, о которых вы могли не знать

Компания Xiaomi для многих — это только производитель смартфонов. Но кроме этого компания известна тем, что выпускает огромное количество разнообразных продуктов. Иногда Xiaomi делает действительно странные продукты. Мы собрали 9 продуктов Xiaomi, о которых вы вряд ли знали.

Универсальный переводчик

Переводчик Xiaomi Mijia

Фанаты Star Trek хорошо помнят универсальный переводчик на борту корабля Enterprise. Хотя наука еще далеко от изобретения действительно универсального переводчика, как в фантастических фильмах, но Xiaomi уже производит довольно интересный девайс.

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Переводчик Xiaomi Mijia — это устройство, похожее на смартфон. Он имеет несколько микрофонов и камеру на задней панели. На экране диагональю 4,1 дюйма можно просматривать переведенный текста в режиме реального времени.

Девайс понимает 18 языков. Шесть встроенных микрофонов могут записывать язык и моментально переводить аудио.

Рация (walkie-talkie)

Рации Xiaomi работают на расстоянии до 5 км. Кроме того, Mijia Walkie-Talkie имеет FM-радио и Bluetooth. Девайс можно присоединить к смартфону, что позволит передавать через приложение свое местонахождение и короткие сообщения на другую рацию даже без мобильного покрытия или wi-fi.

Беспроводная зарядка для смартфонов в автомобиле

Беспроводная зарядка для смартфонов от Xiaomi

Автомобильная беспроводная зарядка позволяет легко заряжать смартфоны. Девайс цепляется на приборную панель или к вентиляционному отверстию, там удобно держать телефон. Кроме зарядки на 20 Вт, устройство имеет встроенный вентилятор для активного охлаждения смартфона.

Дозатор мыла



Дозатор мыла Xiaomi

Именно так — один из самых популярных производителей смартфонов также производит дозаторы для мыла. Девайс имеет инфракрасный детектор движения снизу. Достаточно поднести руку, чтобы дозатор выдал порцию жидкого мыла.

Триммер для волос в носу



Тример Mijia

Трудно понять, почему Xiaomi взялся изготавливать средства гигиены, но факт остается фактом. После электробритв, Xiaomi взялся за выпуск триммеров для волос в носу.

Триммер Mijia — это не высокотехнологичный девайс, но его однозначно надо включить в список странных продуктов компании. А еще он дешевый, простой и стильный.

Инфракрасный кран для воды



Умный кран от Xiaomi

Умный кран от Xiaomi – это очень удобное решение для любого крана в доме. Как и дозатор мыла, смарт-кран имеет инфракрасный датчик, который включает воду, когда поднести к нему руку.

Ninebot Unicycle



Моноколесо Ninebot Uncycle

Достаточно о триммерах. Ninebot Uncycle – это колесо с мотором, который позволяет двигаться с наклоном до 25 градусов. Его максимальная скорость составляет 45 км/ч, что делает девайс довольно опасным, если его достаточно разогнать.

Xiaomi рекомендует не превышать скорость 20 км/ч. Unicycle может проехать до 90 км на одной зарядке, диаметр колеса составляет 18 дюймов (46 см).

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Mijia Balance Wheel

Одноколесные скейты Mijia Balance Wheel

Пара одноколесных скейтов с мотором – это Mijia Balance Wheel. Максимальная скорость – 12 км/ч. Девайс не имеет ни ремней безопасности, ни ремешков, следовательно удержать баланс будет непростой задачей. Устройство обладает грузоподъемностью до 100 кг и запасом хода до 45 минут.

Штопор для вина



Умный штопор Xiaomi

Напоследок – штопор для бутылок вина Xiaomi. Как и большинство продуктов компании, он имеет стильный дизайн. По сути это моторизованный штопор, который может открыть бутылку вина за 6 секунд.

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