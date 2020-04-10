А если не только геймпад: художник показал свой дизайн PlayStation 5

Недавно представленный геймпад DualSense для PlayStation 5 породил в сети множество шуток в адрес японских дизайнеров. На этот раз к теме присоединился настоящий профессионал – художник Пол Робинсон, который попытался создать дизайн консоли, отталкиваясь от дизайна геймпада.

Дизайн консоли

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При создании трехмерной модели Пол Робинсон явно ориентировался на внешний вид Xbox Series X – в конце получился такой же прямоугольный параллелепипед с решеткой для вентиляции сверху и накладками на гранях.

Цветовая палитра соответствует геймпаду DualSense – белый цвет как основа, но с черными вставками и небольшими вкраплениями синего. При этом художник проработал свой вариант дизайна PS5 до мелочей: даже вентиляционные отверстия выполнены в фирменном стиле PlayStation – повторяющимся узором из символов "треугольник", "круг", "крест" и "квадрат".

Когда покажут официальную версию дизайна

Насколько вымышленный дизайн художника Пола Робинсона был близок к истинному, который пользователи узнают уже очень скоро. В своем обращении к фанатам PlayStation, опубликованном недавно в официальном блоге компании, президент Sony Interactive Studios Джим Райен заявил, что презентация внешнего вида консоли состоится "в ближайшие месяцы".

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