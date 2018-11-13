Абонплата за 28 дней: против трех мобильных операторов открыли дела

Антимонопольный комитет открыл дело против трех крупнейших операторов мобильной связи: "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell за 4-недельный тариф.

Об этом государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен сообщила в Facebоok.

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С августа 2018 года некоторые пользователи "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell платят не за месяц пользования услугой, а за 28 дней. То есть абоненты вместо 12 абонплат в год обязаны платить 13 раз.

В своих объяснениях операторы заявили, что законодательством расчетный период в один месяц установлен именно в отношении абонентской платы и указали, что у них есть другая разновидность платы – «плата за пакет услуг», поэтому такое нормативное ограничение не распространяется относительно их новых тарифных планов.

Однако в документах операторы используют именно термин "абонентская плата".

"Учитывая вышеприведенное и спорность вопроса относительно соответствия принципам добросовестной конкуренции и факта установки 4-недельного расчетного периода, а также коммуникации отдельных операторов о его введении было принято решение об открытии дел против компаний "Киевстар" "Vodafone Украина" и lifecell по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее все мобильные операторы Украины перевели некоторые тарифные планы на 28-дневную тарификацию. В целом за 12 месяцев абонентам следующих тарифных планов придется оплатить связь 13 раз.