Acer обновила ноутбук-трансформер Spin 3: характеристики и цена в Украине

Компания Acer готовится выпустить обновленный ноутбук-трансформер Spin 3. Устройство оснащено процессорами Intel Whiskey Lake-U и графическим адаптером NVIDIA GeForce MX230.

Основные характеристики. Как сообщает Overclockers, покупатели смогут выбрать между версиями с процессором Intel Pentium Gold 5405U, Core i3-8145U, Core i5-8265U и Core i7-8565U.

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Устройство получило 8 ГБ распаянной памяти DDR4 и один слот под модули SO-DIMM DDR4, что позволяет увеличить объем оперативки до 24 ГБ. За хранение данных отвечает NVMe SSD емкостью до 512 ГБ и терабайтный жесткий диск.



Acer Spin 3 получил 14-дюймовый дисплей

Acer Spin 3 оснащен 14-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей и поддержкой фирменного стилуса Active Pen. В оснащение также входит беспроводной адаптер Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.



Acer Spin 3 будет доступен по цене от 25 тысяч гривен

Габариты лэптопа составляют 329 x 239 x 19,9 миллиметра при массе 1,7 килограмма, а время автономной работы достигает 12 часов.

Дата старта продаж и цена в Украине. В украинский магазинах обновленный Acer Spin 3 появится уже в начале лета и приобрести его можно будет по цене от 25 тысяч гривен.

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