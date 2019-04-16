Acer представила новые аксессуары для геймеров: особенности и цена в Украине

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Acer представила новые аксессуары для геймеров
Acer представила новые аксессуары для геймеров / Фото из открытых источников

Компания Acer вышла на геймерский рынок относительно недавно, однако активно обновляет ассортимент игровых аксессуаров. Производитель представил игровую мышку Predator Cestus 330, клавиатуру Predator Aethon 300 и гарнитуру Predator Galea 311, которые также поступят в продажу и в Украине.

Игровая мышка. Как сообщает Overclockers, в основе манипулятора Acer Predator Cestus 330 лежит сенсор PixArt 3335 с максимальным разрешением 16000 Dpi. Устройство оснащено семью программируемыми кнопками, пятипозиционным переключателем разрешения и светодиодной RGB-подсветкой. Настраивать параметры устройства и цвет подсветки можно через фирменную утилиту Predator Quartermaster.

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Мышка Acer Predator Cestus 330 будет доступна в Украине по цене от 1790 гривен.

Acer Predator Cestus 330
Мышка Acer Predator Cestus 330 будет доступна в украинских магазинах

Игровая клавиатура. Predator Aethon 300 выполнена на переключателях Cherry MX Blue, оснащена светодиодной подсветкой голубого цвета и поддерживает функции N-key Rollover и Anti-Ghosting.

Predator Aethon 300
Клавиатура Predator Aethon 300 имеет синюю подсветку

В европейской рознице новинка будет доступна по цене от 149 евро. Сроки поступления в украинские магазины будут объявлены позже.

Гарнитура. Predator Galea 311 использует 50-миллиметровые динамики и поддерживает технологию Acer TrueHarmony. Производитель отмечает уменьшение шумов, амбушюры с эффектом памяти и выдвижной микрофон.

Predator Galea 311
Гарнитура Predator Galea 311 поступит в продажу в Украине

В Украине новинка появится в июне с рекомендованной цене 1690 гривен.

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Теги: Новости Техно Техно Acer Игры Цены Гаджеты
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