Acer представила новый игровой монитор

Компания Acer расширила ассортимент игровых мониторов. Производитель анонсировал модель VG271Pbmiipx на матрице IPS с диагональю 27 дюймов.

Характеристики. Новинка обладает разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей), также заявлено 99% охвата цветового пространства sRGB и поддержка DisplayHDR 400. Технология AMD FreeSync помогает повысить плавность игрового процесса.

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Монитор характеризуется временем отклика в 1 мс, а частота обновления достигает 144 Гц. Показатели яркости, контрастности и динамической контрастности – 400 кандел на квадратный метр, 1000: 1 и 100 000 000: 1.



Монитор Acer VG271Pbmiipx имеет диагональ 27 дюймов

Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Габариты панели составляют 614 × 240 × 475 миллиметра, а вес – 5,56 килограмма.

Кроме того новинка имеет стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый. Для подключения источников сигнала предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI 2.0 (× 2) и DisplayPort 1.2. Подставка дает возможность регулировать угол наклона дисплея в диапазоне 25 градусов.



Acer VG271Pbmiipx получил комлекс тенологий Acer VisionCare

Особенности. В мониторе реализован комплекс технологий Acer VisionCare, которые призваны уменьшить нагрузку на зрительный аппарат и повысить комфорт при длительной работе.

Дата выхода и цена. Правда, пока Acer не сообщает дату старта продаж и цену новинки.



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