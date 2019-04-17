Acer представила новый игровой монитор

8 Читати новину українською
Acer VG271Pbmiipx: характеристики
Acer VG271Pbmiipx: характеристики / Acer

Компания Acer расширила ассортимент игровых мониторов. Производитель анонсировал модель VG271Pbmiipx на матрице IPS с диагональю 27 дюймов.

Характеристики. Новинка обладает разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей), также заявлено 99% охвата цветового пространства sRGB и поддержка DisplayHDR 400. Технология AMD FreeSync помогает повысить плавность игрового процесса.

Читайте также: Acer представила новые аксессуары для геймеров: особенности и цена в Украине

Монитор характеризуется временем отклика в 1 мс, а частота обновления достигает 144 Гц. Показатели яркости, контрастности и динамической контрастности – 400 кандел на квадратный метр, 1000: 1 и 100 000 000: 1.

Acer VG271Pbmiipx
Монитор Acer VG271Pbmiipx имеет диагональ 27 дюймов

Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Габариты панели составляют 614 × 240 × 475 миллиметра, а вес – 5,56 килограмма.

Кроме того новинка имеет стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый. Для подключения источников сигнала предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI 2.0 (× 2) и DisplayPort 1.2. Подставка дает возможность регулировать угол наклона дисплея в диапазоне 25 градусов.

Acer VG271Pbmiipx
Acer VG271Pbmiipx получил комлекс тенологий Acer VisionCare

Особенности. В мониторе реализован комплекс технологий Acer VisionCare, которые призваны уменьшить нагрузку на зрительный аппарат и повысить комфорт при длительной работе.

Дата выхода и цена. Правда, пока Acer не сообщает дату старта продаж и цену новинки.


Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Прогноз погоды на 17 апреля: дождь, порывы ветра и холод почти по всей Украине
сегодня
569
Теги: Новости Техно Техно Acer Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
15 апреля 21:04 Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
Женя Котик 405
Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
14 апреля 22:04 Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
Михайло Года 407
От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика
14 апреля 13:02 От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика
374
Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
13 апреля 22:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
Олег Тичинський 349
Какие компании Украины могли бы работать на Марсе
12 апреля 15:30 Какие компании Украины могли бы работать на Марсе
195
Новости
Больше новостей
Залиште відгук