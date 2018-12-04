Acer представила в Украине мощный монитор, который дороже игровых компьютеров

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Монитор Acer Predator X27
Монитор Acer Predator X27 / tehnot.com

Компания Acer провела презентацию в Украине, в рамках которой представила линейку новых мониторов. Одной из самых интересных моделей стал игровой монитор Predator X27, диагональю 27 дюймов (как можно догадаться из названия).

Об этом пишет tehnot.com.

Среди интересных особенностей новинки – поддержка алгоритма синхронизации изображения NVIDIA G-Sync и технологии расширенного динамического диапазона яркости HDR.

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Predator X27 получил IPS-матрицу с разрешением 4К, которая может обеспечить частоту обновления 144 Гц.

Вместе и монитором пользователям предлагают шторки по бокам и сверху. При этом цена на новинку кусается – 85499 гривен.

Predator X27
Цена за новинку – заоблачная

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Теги: Техно Игры Acer Бытовая техника
Источник: Техно
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