Acer TravelMate X3410: представили мощный и легкий ноутбук для путешественников

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Acer TravelMate X3410: обзор, характеристики, цена
Acer TravelMate X3410: обзор, характеристики, цена / Фото из свободных источников

В то время как другие компании приурочили свои анонсы к старту выставки CES 2019, Acer не стала ждать мероприятия и представила ноутбук TravelMate X3410. Главное преимущество новинки в ее конструктивных особенностях.

Об этом сообщает 3D News.

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Как следует из названия, ноутбук TravelMate X3410 предназначен для бизнесменов и профессионалов, которые часто находятся в дороге. Acer обещает, что новый представитель серии TravelMate станет надежной "рабочей лошадкой" для использования в дороге, поскольку он соответствует жестким требованиям американского военного стандарта MIL-STD 810G.

Acer TravelMate X3410

Acer TravelMate X3410 защищен высокими стандартами и при этом довольно легкий

В частности, индивидуальные тесты, которые прошел TravelMate X3410, включали проверку на устойчивость к воздействию высоких и низких температур, механическим ударам и вибрации. TravelMate X3410 в алюминиевом корпусе толщиной 20 мм весит всего 1,59 килограмма. Вниманию покупателя предлагается три конфигурации устройства.

Базовая модель TravelMate X3410 использует процессор Intel Core i3-8230U, имеет 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 128 ГБ.

Acer TravelMate X3410

Acer TravelMate X3410 уже можно заказать на официальном сайте компании

Модель среднего класса оснащена процессором Intel Core i5-8250U, имеет такой же объем оперативной памяти (8 ГБ) при большей емкости SSD, что составляет 256 ГБ.

Топовая модель может похвастаться процессором Intel Core i7-8550U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.

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Все модели TravelMate X3410 оснащены 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p и работают под управлением операционной системы Windows 10 Pro.

Ноутбук уже поступил в продажу на сайте производителя. Стоимость базовой версии TravelMate X3410 равна 899,99 долларов (около 24 800 гривен). Модели с процессорами Core i5-8250U и Core i7-8550U предлагаются по цене 899,99 долларов (около 24 800 гривен) и 1299,99 долларов (около 35 800 гривен) соответственно.

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Теги: Техно Acer ноутбук Цены Гаджеты
Источник: Техно
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