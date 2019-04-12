Acer выпустила оригинальный ноутбук, который оценят геймеры

Компания Acer провела пресс-конференцию в Нью-Йорке, в рамках которой представила игровой ноутбук Predator Helios 700. Он получил оригинальный дизайн и качественную систему охлаждения.

Как пишет издание The Verge, благодаря оригинальной конструкции, клавиатуру и трекпад можно выдвинуть к пользователю, при этом трекпад наклоняется вниз, образуя подставку для рук.

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Фишки клавиатуры. С помощью клавиш можно открыть вентиляторы снизу, которые улучшают охлаждение и производительность ноутбука.

При этом выдвинув клавиатуру вперед, можно открыть два дополнительных воздухозаборники, под экраном и над клавиатурой, которые помогают улучшить охлаждение мощных компонентов системы.



Predator Helios 700 имеет выдвижную клавиатуру

Кроме того, клавиатура получила новый тип "ключей MagForce" с линейными переключателями, которые являются более точными, чем традиционные модели. Также на клавиатуре предусмотрены дополнительные клавиши:

Turbo, которая запускает разгон системы Predator Sense, которая дает доступ к информации о температуре процессора и видеокарты. Ею можно управлять управления вентиляторами, RGB-подсветкой и тому подобное.

Игровой ноутбук Predator Helios 700: видео

Другие характеристики. Helios 700 оснащен 17,3-дюймовым дисплеем 1080p, процессором Intel Core i9 9-го поколения и эфирными графическими процессорами GeForce RTX 2080 или RTX 2070 от Nvidia.

Габариты в Helios 700, как у типичного игрового компьютера – толщина составляет 1,64 дюйма (41,7 мм), а вес – более 4 кг. Цена новинки пока необъявлена.

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