Адаптеры для розеток Apple бьются током: что об этом известно

Компания Apple решила снять с продажи адаптеры для сетевых розеток, которыми пользуются в Великобритании, Гонконге и Сингапуре. По информации самой компании, устройства могут ударить током.

"В некоторых случаях эти трехконтактные адаптеры могут выходить из строя, при этом возникает риск удара электрическим током во время прикосновения к ним", – говорится в официальном сообщении производителя.

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Как сообщает "Лига.Tech", сейчас компании известно о 6 случаях поражения пользователей током от сетевого адаптера.

Отмечается, что подобный адаптер с 2003 по 2010 год входил в комплект компьютеров Mac и других устройств на платформе iOS, а также в набор World Travel Adapter Kit.

В Apple пообещали бесплатно обменять дефектные адаптеры на новые.

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