Адаптеры для розеток Apple бьются током: что об этом известно

5 Читати новину українською
World Travel Adapter Kit
World Travel Adapter Kit / Фото из открытых источников

Компания Apple решила снять с продажи адаптеры для сетевых розеток, которыми пользуются в Великобритании, Гонконге и Сингапуре. По информации самой компании, устройства могут ударить током.

"В некоторых случаях эти трехконтактные адаптеры могут выходить из строя, при этом возникает риск удара электрическим током во время прикосновения к ним", – говорится в официальном сообщении производителя.

Читайте также: Новый iPhone XI Max показали на фото и видео

Как сообщает "Лига.Tech", сейчас компании известно о 6 случаях поражения пользователей током от сетевого адаптера.

Отмечается, что подобный адаптер с 2003 по 2010 год входил в комплект компьютеров Mac и других устройств на платформе iOS, а также в набор World Travel Adapter Kit.

В Apple пообещали бесплатно обменять дефектные адаптеры на новые.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы
сегодня
73854
Теги: Новости Техно Гаджеты Техно Apple
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смартфон Meizu 16s представили официально: характеристики и цена
24 апреля 14:09 Смартфон Meizu 16s представили официально: характеристики и цена
761
Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
22 апреля 08:09 Google I / O 2019: что это такое, сколько стоят билеты и что представит компания
190
Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
21 апреля 16:04 Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
Євгенія Мазур 142
Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
20 апреля 22:05 Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
Олег Тичинський 539
Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
20 апреля 18:04 Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
Женя Котик 783
Новости
Больше новостей
Залиште відгук