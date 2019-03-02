Adele, Maroon 5 и Linkin Park: почему их хиты были бы невозможны без украинских разработчиков

Мировая медиаиндустрия меняется благодаря украинским программистам. 10 лет назад американская компания доверила им создать программное обеспечение для звукозаписи и у них получилось.

Adele, Maroon 5, Coldplay и Linkin Park – хиты этих известных музыкантов бьют мировые чарты, а их могло и не быть без украинских программистов.

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Компания GlobalLogic начала с небольшого проекта, разрабатывали плагины – небольшие компоненты для наложения звуковых эффектов для программного продукта Pro Tools.

Это индустриальный стандарт сейчас для сведения музыкальных треков, по данным компании Avid, более 70 процентов коммерческой музыки сведена с помощью Pro Tools,

– рассказала вице-президент компании GlobalLogic по инжинирингу Юлия Дубова.

Программу Pro Tools, которую помогли создать украинские инженеры, способна заменить до 30 музыкальных инструментов. Все, что нужно – компьютер, программное обеспечение и микрофон.



Работа над треками

Более 10 лет назад, американская компания Avid доверила украинским инженерам эту разработку и начала сотрудничество.

С маленькой команды в несколько инженеров, мы стали большой и опытной лабораторией. Сейчас мы полноценный центр разработки для Avid. Так же мы покрываем большое количество ролей, если раньше это было разработка и тестирование то сейчас мы участвуем в поддержке, во внедрении и частично в дизайне

– рассказала Юлия Дубова.

В начале работы были и сложности. При разработке программы оказалось, что разбираться в технологиях мало. Нужно еще иметь и музыкальные навыки.

Сначала тестировщиков пытались научить нотам, однако это не сработало. Тогда же компания GlobalLogic начала искать людей в музыкальной индустрии. Научить же их программировать и тестировать, оказалось легче и это дало результат.

Гитарист группы Maroon 5, просто в восторге от их работы.

Pro Tools – это моя любимая программа для редактирования музыки, она позволяет делать безупречное аудио, особенно это касается работы с голосом и вообще работы со звуком. То, как она отражает аудио и согласовывает звуки, это просто у вас все перед глазами. Нет никаких посторонних, странных шумов, звуки – просто замечательные,

– отметил клавишник и гитарист группы Maroon 5 Джесси Кармайкл.

Кроме того украинские инженеры создают технологии, которые использовали для записи музыки в фильмах "Хоббит", "Мир Юрского периода", "Дэдпул-2", и в сериале "Игра престолов".

Украинские исполнители, тоже не обходятся без этих технологий. Так были созданы хиты группы "Океана Эльзы" и "Друга рика".

Смотрите видео про украинских разработчиков: