Airbnb выплатит компенсации хозяевам и гостям, которые пострадали от отмены бронирований

Сервис бронирования жилья Airbnb объявил, что создает фонд помощи всем арендаторам в размере 250 миллионов долларов. Эти деньги потратят на компенсации тем, кто остался без гостей из-за массовых отмен бронирования в связи с пандемией коронавируса.

Кому выплатят компенсации и как это будет происходить

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Выплаты предназначены тем, кто ждал гостей с 14 марта по 31 мая. При этом сами гости получат полный возврат средств, а хозяева – 25% от суммы, которую получили бы по процедуре стандартной отмены бронирования.

Например, если хозяин должен был получить 400 долларов, то Airbnb переведет 100 долларов. Выплаты будут ежемесячными и будут касаться тех бронирований, которые отменили и после 14 марта. В этой ситуации Airbnb аннулирует сборы с хозяина и гостя в случае отмены и либо возвращает сборы, либо предоставляет бонус на путешествие на эту же сумму.

Какие бронирования не будут компенсированы

Важно!Бронирования, оформленные после 14 марта, уже подпадают под обычные правила отмены, и коронавирус не является уважительной причиной для их отмены.

Мы признаем, что для бронирований, оформленных не позднее 14 марта с датой прибытия после 31 мая, может сохраняться неопределенность. В ближайшие недели мы попросим хозяев и гостей просмотреть такие бронирования и либо отменить, либо подтвердить их,

– заявили в Airbnb.

Каких стран касаются нововведения

По новым правилам хозяева и гости из Италии, Китая, Южной Кореи, Израиля, Индии и США могут получить выплаты за бронирования, сделанные до 14 марта. Положение не распространяется на Airbnb Luxe, Luxury Retreats и внутренние бронирования в континентальном Китае.

Более подробно с положением об отмене бронирования с применением уважительных причин можно ознакомиться здесь.

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили у 105 792 человек, а умерли от нее 12 428 больных. На территории Украины уже зафиксировали 669 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 17 из них оказались летальным, еще 10 людям удалось вылечиться от болезни.



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COVID‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 42 365 человек, всего заболели 861 305 человек (данные по состоянию на утро 1 апреля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 178 718 человек выздоровели от коронавируса.

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