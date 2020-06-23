Уже в следующем году мы можем увидеть новое поколение беспроводных фирменных наушников Apple – AirPods 3. Популярный инсайдер Минг-Чи Куо поделился деталями о будущей новинке.

Как передает Gizmochina, производитель планирует выпустить новую модель беспроводных наушников AirPods 3 в первой половине 2021 года.

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Но Минг-Чи Куо утверждает, что внешне радикального обновления ждать не стоит. Новинка получит дизайн, схожий с AirPods Pro.

Аналитик не предоставил данных о цене, но можно предположить, что она будет приближена к стоимости модели AirPods 2, то есть 199 долларов (5 400 гривен).

Что еще интересного

Минг-Чи Куо добавил, что в комплект поставки смартфонов серии iPhone 12, которые должны презентовать этой осенью, не добавят никаких наушников, даже проводных EarPods. Таким образом Apple попытается увеличить спрос на беспроводные AirPods.

Еще один интересный факт, который сообщил аналитик: во второй половине 2020 года компания запустит рекламную кампанию для поддержки продаж AirPods. Вероятно, устройства будут продаваться по сниженной цене.

Отметим, что Минг-Чи Куо является известным аналитиком, и его прогнозы относительно Apple часто оказываются верными.