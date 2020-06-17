Фирменные наушники от Apple AirPods – буквально взорвались в ушах у своего владельца. По крайней мере об этом пишут пользователи китайской социальной сети Weibo.

Как информирует gizmochina.com, пострадал 23-летний китаец Чжэн Тани. Он использовал наушники как гарнитуру и в момент взрыва общался по телефону.

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Что с пострадавшим

В результате взрыва парень получил серьезную травму уха. Медики диагностировали Чжэн Тани разрыв кожи передней стенки правого слухового прохода.

AirPod взорвался во время разговора / Фото: Weibo

Также парень потерял слух. Он до сих пор испытывает сильную боль в ухе. К счастью, врачи говорят, что он уже идет на поправку.

Как доказательство, что травму уха вызвали именно наушники, парень предоставил заключение из Первой дочерней больницы университета Чжэнчжоу.

Что говорят в Apple

На скандал отреагировала компания-производитель наушников. Эксперты Apple забрали взорвавшуюся модель для проведения тщательной экспертизы. На основе этих данных они и сделают вывод.