Как измерить качество воздуха с AirVisual: подробная инструкция
Качество воздуха в столице и области существенно ухудшилось из-за пожара. В самом Киеве еще утром был зафиксирован уровень загрязнения 338 единиц (по шкале AQI от 0 до 500), что является опасным для здоровья показателем. Сейчас ситуация улучшилась. В любом случае лучше самому быть в курсе относительно изменения качества воздуха, а в этом поможет приложение IQ Air (Airvisual).
Программа показывает собранные из нескольких источников данные о качестве воздуха в городах по всему миру. Ее можно легко загрузить и установить на Android и iPhone.
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Как работать с приложением
Сначала его нужно скачать и установить на смартфон, сделать это можно по ссылкам указанным выше из официальных магазинов.
Далее пошагово настраиваем приложение:
- Подсказки
На главном экране появятся подсказки, которые доступно раскроют весь функционал приложения.
Подробные подсказки объяснят, как все работает
- Определение города
Далее пользователю необходимо выбрать город, который его интересует. Сначала программа спросит доступ к определению местонахождения и самостоятельно определит город, в котором вы находитесь. Пользователь также может указать нужный город вручную в настройках.
Приложение может самостоятельно определить город
- Определение качества воздуха
После того, как вы выберете город, приложение сразу покажет индекс загрязненности воздуха. Вы можете выбрать несколько городов – информация будет выводиться в виде карточек в ленте. Вы сразу сможете увидеть индекс и краткую информацию о погоде.
Вы можете выбрать несколько городов для вывода информации
- Подробная информация
Если нажать на карту города, который вас интересует, приложение покажет подробную информацию. Кроме индекса загрязнения, вы также увидеть скорость ветра, влажность и источники данных, с которыми можно ознакомиться отдельно.
Подробная информация о качестве воздуха в городе
При нажатии на показатель индекса загрязненности воздуха приложение откроет расшифровку показателей, что позволит шире понять ситуацию.
К примеру состоянию на 13:00 в Киеве показатель равнялся 160 единицам, а это свидетельствует об увеличении вероятности неблагоприятных последствий и обострения у лиц, имеющих проблемы с сердцем и легкими.
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