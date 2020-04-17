Как измерить качество воздуха с AirVisual: подробная инструкция

Качество воздуха в столице и области существенно ухудшилось из-за пожара. В самом Киеве еще утром был зафиксирован уровень загрязнения 338 единиц (по шкале AQI от 0 до 500), что является опасным для здоровья показателем. Сейчас ситуация улучшилась. В любом случае лучше самому быть в курсе относительно изменения качества воздуха, а в этом поможет приложение IQ Air (Airvisual).

Программа показывает собранные из нескольких источников данные о качестве воздуха в городах по всему миру. Ее можно легко загрузить и установить на Android и iPhone.

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Как работать с приложением

Сначала его нужно скачать и установить на смартфон, сделать это можно по ссылкам указанным выше из официальных магазинов.

Далее пошагово настраиваем приложение:

Подсказки

На главном экране появятся подсказки, которые доступно раскроют весь функционал приложения.



Подробные подсказки объяснят, как все работает

Определение города

Далее пользователю необходимо выбрать город, который его интересует. Сначала программа спросит доступ к определению местонахождения и самостоятельно определит город, в котором вы находитесь. Пользователь также может указать нужный город вручную в настройках.

Приложение может самостоятельно определить город

Определение качества воздуха

После того, как вы выберете город, приложение сразу покажет индекс загрязненности воздуха. Вы можете выбрать несколько городов – информация будет выводиться в виде карточек в ленте. Вы сразу сможете увидеть индекс и краткую информацию о погоде.



Вы можете выбрать несколько городов для вывода информации

Подробная информация

Если нажать на карту города, который вас интересует, приложение покажет подробную информацию. Кроме индекса загрязнения, вы также увидеть скорость ветра, влажность и источники данных, с которыми можно ознакомиться отдельно.



Подробная информация о качестве воздуха в городе

При нажатии на показатель индекса загрязненности воздуха приложение откроет расшифровку показателей, что позволит шире понять ситуацию.

К примеру состоянию на 13:00 в Киеве показатель равнялся 160 единицам, а это свидетельствует об увеличении вероятности неблагоприятных последствий и обострения у лиц, имеющих проблемы с сердцем и легкими.

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