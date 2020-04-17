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Как измерить качество воздуха с AirVisual: подробная инструкция

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AirVisual – как определить качество воздуха / vesti

Качество воздуха в столице и области существенно ухудшилось из-за пожара. В самом Киеве еще утром был зафиксирован уровень загрязнения 338 единиц (по шкале AQI от 0 до 500), что является опасным для здоровья показателем. Сейчас ситуация улучшилась. В любом случае лучше самому быть в курсе относительно изменения качества воздуха, а в этом поможет приложение IQ Air (Airvisual).

Программа показывает собранные из нескольких источников данные о качестве воздуха в городах по всему миру. Ее можно легко загрузить и установить на Android и iPhone.

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Как работать с приложением

Сначала его нужно скачать и установить на смартфон, сделать это можно по ссылкам указанным выше из официальных магазинов.

Далее пошагово настраиваем приложение:

  • Подсказки

На главном экране появятся подсказки, которые доступно раскроют весь функционал приложения.


Подробные подсказки объяснят, как все работает

  • Определение города

Далее пользователю необходимо выбрать город, который его интересует. Сначала программа спросит доступ к определению местонахождения и самостоятельно определит город, в котором вы находитесь. Пользователь также может указать нужный город вручную в настройках.
Приложение может самостоятельно определить город

  • Определение качества воздуха

После того, как вы выберете город, приложение сразу покажет индекс загрязненности воздуха. Вы можете выбрать несколько городов – информация будет выводиться в виде карточек в ленте. Вы сразу сможете увидеть индекс и краткую информацию о погоде.


Вы можете выбрать несколько городов для вывода информации

  • Подробная информация

Если нажать на карту города, который вас интересует, приложение покажет подробную информацию. Кроме индекса загрязнения, вы также увидеть скорость ветра, влажность и источники данных, с которыми можно ознакомиться отдельно.


Подробная информация о качестве воздуха в городе

При нажатии на показатель индекса загрязненности воздуха приложение откроет расшифровку показателей, что позволит шире понять ситуацию.

К примеру состоянию на 13:00 в Киеве показатель равнялся 160 единицам, а это свидетельствует об увеличении вероятности неблагоприятных последствий и обострения у лиц, имеющих проблемы с сердцем и легкими.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Новости Киева Экология Приложения
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