IT-шники направляют миллиарды в бюджет Украины, – Острикова

IT-отрасль считается "движущей силой" украинской экономики. Профессия айтишника является одной из самых высокооплачиваемых в Украине, а эти средства хорошо наполняют государственный бюджет Украины.

В своем видеоблоге "По большому счету" Татьяна Острикова заявила, сейчас IТ-сфера составляет более 20% экспортируемых услуг и направляет в украинский бюджет миллиарды гривен.

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Острикова привела факты, как ІТ-отрасль влияет на экономику нашего государства:

• Большая зарплата. Украинец с деньгами – это всегда хорошо, а еще он хороший потребитель товаров и услуг.

• Занятость населения. В IT-компанию, кроме программистов, нужны также бухгалтеры, юристы, дизайнеры.

• Чистота окружающей среды. Развитие IT-отрасли не требует строительства заводов, которые загрязняют воздух, железнодорожных путей, дорог. IT-бизнес может масштабироваться без больших инвестиций в инфраструктуру.

• Укрепление курса гривны. Многие представители IT работают по заказу иностранных компаний и этим увеличивают валютную выгоду, которую получает Украина. И это важный фактор, так как валюта, которая поступает, способствует укреплению курса гривны.

Она также добавила, что IT-отрасль способствует созданию рабочих мест и в других сферах жизнедеятельности. К примеру, во время строительства фирмы используется мебельная продукция и текстильная промышленность, производство сантехники. Эксперты подсчитали, что одно рабочее место в IT – создает шесть рабочих мест в смежных отраслях.

Смотрите полный выпуск видеоблог Татьяны Остриковой " По большому счету" за 12 февраля 2019: