Айтишники против: как украинский IT-сектор отреагировал на инициативу правительства Гончарука

80% IT-специалистов Украины против введения пятой группы ФЛП. В опросе приняли участие 7177 специалистов, которые в настоящее работают в IT-сфере.

Почти половина опрошенных респондентов считает, что IT-отрасли нужна не пятая группа, а реформа всей налоговой системы. Еще треть опрошенных уверены, что для IT достаточно третьей группы, сообщает специализированный портал DOU.

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Не сомневаются в целесообразности пятой группы лишь 3% респондентов. При этом, еще 14,2% готовы ее поддержать, но только при условии, что переход будет добровольным. В целом процент противников нововведения составляет 86%.



Инфографика DOU

91% специалистов уверен, что перейти на пятую группу ФЛП заставят всех.



Инфографика DOU

Независимо от ответов на предыдущие вопросы, подавляющее большинство респондентов не верит правительству и уверены, что пятая группа создается для всей отрасли независимо от размера IT-компаний.

Важно: Гончарук анонсировал проблемы для ФЛП

Отметим, что по данным Ассоциации IТ Украины, за первое полугодие 2019 года налоговые поступления в бюджет страны от IТ-отрасли составили примерно 8 миллиардов гривен. Это почти на 30% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

Что такое ФЛП?Физическое лицо-предприниматель – физическое лицо, реализующее свою способность к труду путем самостоятельной деятельности с целью получения прибыли. Часто фиктивное предпринимательство легко можно перепутать с реальным.



Фиктивным предпринимательством считается, к примеру, регистрация ФЛП с целью уменьшения налогообложения крупной компании. В торговой сети таким образом могут регистрировать кассиров. Или же регистриуют ФЛП для единовременных операций, валютной сделки, после чего его ликвидируют.

Какие новшества готовит новая власть для ФЛП?

Верховная Рада 18 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект об уменьшении давления на бизнес.

"За" проголосовали 347 народных депутатов. В пояснительной записке отмечается, что уголовная ответственность за фиктивное предпринимательство "давно является одним из способов давления на бизнес в Украине". Соответственно, вносятся изменения в УК, согласно которым исключают ст. 205, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, по которым есть запрет.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что физическим лицам-предпринимателям не стоит волноваться из-за намерений Кабмина. Однако другое дело с бизнесом, который специально открывает большое количество ФЛП, чтобы платить меньше налогов.