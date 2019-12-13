Facebook могут запретить взаимную интеграцию ее сервисов: акции компании упали

Прежде всего речь идет об Instagram и мессенджере WhatsApp. Марк Цукерберг настаивал, что некоторый уровень взаимопроникновения экосистем упростит жизнь пользователям, которые смогут пересылать сообщения на другие платформы.

Однако чиновники Федеральной торговой комиссии имеют несколько иную точку зрения по этому поводу. Они не исключают, что такой подход Facebook еще больше ограничит конкуренцию, сообщает Wall Street Journal.

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Чем это грозит Facebook

Все может дойти до судебного запрета, и хотя сейчас говорится только о ранних стадиях принятия решения, акции Fаcebook после публикации упали на 3%. Это означает, что регулятор все же прав и рынок реагирует соответственно, считая интеграцию выгодной для Facebook.

По данным WSJ, торговая комиссия высоко оценивает возможность добиться судебного запрета на интеграцию приложений Facebook, хотя где конкретно будет проведена черта – пока неясно.

В этом же пакете оценивается и еще одна практика, которую многие считают такой, что ограничивает конкуренцию: предоставление партнерам доступа к данным соцсети с учетом ограничения на их использование. Известно, что ранее руководство Facebook серьезно ограничивало в этом конкурентов – например, Twitter.

Когда запрет заработает

На нынешнем этапе до вступления в силу подобного запрета в любой форме очень далеко. Сначала запрет нужно сформулировать, затем большинство из членов совета Федеральной торговой комиссии должно поддержать ее. Дело дойдет до судебного иска, в рамках которого ФТК должна убедить судью ввести ограничения на время рассмотрения дела.

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