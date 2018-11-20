Акции NVIDIA стремительно падают в цене: назвали причину

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Акции NVIDIA стремительно падают в цене
Акции NVIDIA стремительно падают в цене / Фото из открытых источников

Последний финансовый отчет NVIDIA не оправдал ожиданий аналитиков и, несмотря на большую выручку, привел к резкому падению стоимости акций чипмейкера. На фоне относительно слабых продаж видеокарт нового поколения GeForce RTX большинство инвесторов теряют веру в ценные бумаги "зеленого" чипмейкера.

Об этом сообщает TweakTown.

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Как прогнозируют эксперты, еще в течение нескольких кварталов NVIDIA и их AIB-партнеры будут распродавать огромные запасы графических адаптеров GeForce GTX 10 серии, накопившиеся после окончания майнингового бума.

Однако неоправданные надежды продаж GeForce RTX все же подрывают авторитет производителя. Подливают масла в огонь и некоторые зарубежные коллеги, которые распространили слухи о прекращении продаж эталонных версий ускорителей NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Топовые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не пользуются спросом среди геймеров

Все это приводит к дальнейшему снижению стоимости акций NVIDIA. Если первого октября их стоимость преодолевала отметку в 289 долларов, то сейчас акции компании котируются на уровне менее 145 долларов. Всего за полтора месяца рыночная капитализация "зеленого" чипмейкера сократилась ровно в два раза – с 176 миллиардов долларов до 88 миллиардов долларов.

Акції NVIDIA стрімко падають
Акции NVIDIA стремительно падают в цене

Следующее полугодие обещает стать очень сложным для ведущего разработчика дискретных GPU. Большие запасы игровых адаптеров прошлого поколения, а также низкая заинтересованность геймеров в решениях GeForce RTX, вероятно, серьезно навредят "финансовому здоровью" NVIDIA.

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Теги: Техно IT-бизнес NVIDIA Видеокарти
Источник: Техно
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