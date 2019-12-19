Акции Tesla достигли исторического максимума

Акции производителя электромобилей Tesla по итогам торгов в среду достигли абсолютного исторического максимума. Сейчас они стоят 393,15 долларов за штуку, что означает оценку капитализации почти в 71 млрд долларов.

Впрочем, главе компании Илону Маску стоит благодарить не только своих работников, но и американских законодателей, которые продолжили льготы для покупателей Tesla на главном для компании рынке, сообщает CNBC.

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Успехи Tesla за год

Год Tesla начался с радикального сокращения расходов на фоне логистического ада и огромных убытков по итогам первого квартала. Впрочем, уже к осени все проекты заработали так, как того хотел Илон Маск: построенная в Шанхае в рекордные сроки Gigafactory открылась, и даже подразделение солнечных панелей "ожило" и приносит прибыль. Рынок это заметил: за последние три месяца акции Tesla выросли в цене на 60%.

Китайский дебют

Особенно много внимания аналитики уделяют развитию бизнеса в Китае – сейчас это главный рынок электромобилей в мире. Как ожидается, массовое производство седана Model 3 на Gigafactory в Шанхае начнется не раньше следующего года, но от Tesla уже ждут переворота на местном рынке.

Bloomberg утверждает, что выгоды местных покупателей не ограничатся уменьшением ценника на величину таможенных сборов. Источники агентства говорят, что уже в 2020 году китайская Model 3 может подешеветь на 20%. Сейчас цены начинаются от 50 800 долларов, и это все еще дорого по сравнению с предложениями китайских производителей.

Такое значительное снижение опустит цену Model 3 ниже 200 000 юаней, а это уже повлечет давление на конкурентов. Например, седан Xpeng Р7 будет продаваться по цене от 270 000 юаней, а внедорожник NIO ES6 – от 358 000 юаней.

Предложение Tesla может не только осложнить жизнь другим производителям, но и оживить национальный рынок.

Bloomberg считает, что снижение цен может быть связано с налаживанием поставок батарей от второго вендора – LG Chem, чей завод расположен в 300 километрах к юго-западу от Шанхая. Сейчас Tesla полностью полагается на батареи одного производителя – японской Panasonic.

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