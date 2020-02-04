Акции Tesla стремительно дорожают, компания уже сравнялась с McDonald's

После обнародования финансового отчета компании ее акции постоянно демонстрируют положительную динамику роста. Еще вчера акции стоили около 650 долларов, а рыночная капитализация составляла 117 миллиардов долларов. На закрытии торгов акции подорожали до 780 долларов (86% с начала года). А сегодня цена одной акции пробила отметку 900 долларов (сейчас акции компании стоят 913 долларов).

Поэтому рыночная капитализация компании составляет около 160 миллиардов долларов. Столько же стоит и McDonald's.

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Аналитик Roth Capital Крейг Ирвин заявил, что это настоящее безумие, поскольку он просто не верит в то, что происходит. С ним соглашаются многие коллеги.



Динамика роста акций компании Tesla и McDonald's

Что касается основателя компании Tesla – Илона Маска, то всего за день на фоне роста акций его состояние увеличилось на 4,7 миллиарда долларов, а с начала года оно выросло на 13,5 миллиарда долларов. Сейчас он занимает 22 место в списке самых богатых людей мира.

Доход компании

Согласно отчетности компании, ее выручка за отчетный период выросла до 7,4 миллиарда долларов. Это лишь на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но значительно больше, чем ожидалось (7 миллиардов).

Чистая прибыль компании в четвертом квартале прошлого года составила 105 миллиардов долларов. По сравнению с четвертым кварталом 2018 года она снизилась на 25%, но компания прибыльная второй квартал подряд.

Вместе с тем компания продолжает стремительно развиваться. Поставка электромобилей на рынке США стабильно растут. Похожие показатели наблюдаются и на других рынках. Недавно Tesla отгрузила первые автомобили, изготовленные в Китае и объявила о том, что следующая модель может быть разработана именно там.

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