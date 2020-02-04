24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Акции Tesla стремительно дорожают, компания уже сравнялась с McDonald's

11 Читати новину українською
Акции Tesla продолжают безумно расти / Tesla

После обнародования финансового отчета компании ее акции постоянно демонстрируют положительную динамику роста. Еще вчера акции стоили около 650 долларов, а рыночная капитализация составляла 117 миллиардов долларов. На закрытии торгов акции подорожали до 780 долларов (86% с начала года). А сегодня цена одной акции пробила отметку 900 долларов (сейчас акции компании стоят 913 долларов).

Поэтому рыночная капитализация компании составляет около 160 миллиардов долларов. Столько же стоит и McDonald's.

Интересно: Tesla увеличит запас хода Model S до 640 километров

Аналитик Roth Capital Крейг Ирвин заявил, что это настоящее безумие, поскольку он просто не верит в то, что происходит. С ним соглашаются многие коллеги.


Динамика роста акций компании Tesla и McDonald's

Что касается основателя компании Tesla – Илона Маска, то всего за день на фоне роста акций его состояние увеличилось на 4,7 миллиарда долларов, а с начала года оно выросло на 13,5 миллиарда долларов. Сейчас он занимает 22 место в списке самых богатых людей мира.

Доход компании

Согласно отчетности компании, ее выручка за отчетный период выросла до 7,4 миллиарда долларов. Это лишь на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но значительно больше, чем ожидалось (7 миллиардов).

Чистая прибыль компании в четвертом квартале прошлого года составила 105 миллиардов долларов. По сравнению с четвертым кварталом 2018 года она снизилась на 25%, но компания прибыльная второй квартал подряд.

Вместе с тем компания продолжает стремительно развиваться. Поставка электромобилей на рынке США стабильно растут. Похожие показатели наблюдаются и на других рынках. Недавно Tesla отгрузила первые автомобили, изготовленные в Китае и объявила о том, что следующая модель может быть разработана именно там.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Наличный курс валют 4 февраля: доллар и евро подешевели впервые за полторы недели
4 февраля
601
Автор: Михаил Года
Теги: Техно Илон Маск Tesla IT-бизнес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
4 февраля 19:07 Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
Анастасія Можаровська 3016
3 февраля 11:08 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
80937
3 февраля 09:04 Эксперт: крутизна украинских стартапов продолжает нарастать
Євгенія Мазур 423
2 февраля 22:03 6 интересных девайсов Xiaomi до 2 тысяч гривен
Ірина Полицька 464
2 февраля 16:12 Обзор ноутбука Lenovo YOGA S940: производительность в изысканном дизайне
Анастасія Можаровська 389
Новости
Больше новостей
Залиште відгук