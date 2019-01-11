Акции Xiaomi существенно подешевели

За несколько последних дней рыночная стоимость китайской компании Xiaomi снизилась на 6,2 миллиарда долларов и сейчас составляет 30 миллиардов долларов.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

Во время торгов на бирже в Гонконге 10 января стоимость акций опустилась на 3,58% до 9,97 гонконгских долларов (1,23 доллара США) за одну ценную бумагу. Всего за три дня акции подешевели на 17%.

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Как известно, 10 января закончился период запрета на продажу акций Xiaomi, начавшийся 10 июля 2018 года в первый день IPO (Initial Public Offering – Первичное публичное предложение).

Журналисты отмечают, что размещение акций Xiaomi на бирже стало одним из самых «раздутых» в 2018 году. Привлекая инвесторов, банкиры прогнозировали, что рыночная капитализация компании достигнет 100 миллиардов долларов США.

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