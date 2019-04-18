Акционеры подали в суд на Apple: причина конфликта

Акционеры компании Apple обвинили ее в махинациях с ценными бумагами и подали на нее в суд. В коллективном судебном иске Apple обвинили в сокрытии важной информации, которая способна влиять на стоимость акций.

Как пишет cnbc, в иске утверждается, что Apple замалчивала сведения о снижении продаж смартфонов iPhone, особенно на китайском рынке.

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2 января 2019 года главный исполнительный директор Apple поступил с заявлением о снижении прогнозной квартальной выручки компании на 9 миллиардов долларов. Уже на следующий день цена акций Apple упала на 10%, в результате чего рыночная стоимость компании снизилась примерно на 40% ниже пикового уровня в 1,1 триллиона долларов.

Почему выручка снизилась. Снижение уровня прогнозной выручки связывают с усилением так называемой торговой войны между США и Китаем. Также среди причин эксперты называют скандал с заменой батарей на старых iPhone и рост популярности китайских брендов.

Кроме самой компании, в иске также названы CEO Тим Кук и финансовый директор компании Лука Маэстро.

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