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Аккумуляторы Tesla станут дешевле и долговечнее

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Tesla подала патент на новые аккумуляторы / mitreyelcampo

В сентябре канадские ученые из университета Далхаузи опубликовали патент на новую батарею, которую они разработали для Tesla. Это литий-ионный аккумулятор с монокристаллическим катодом и усовершенствованным электролитом, которого должно хватить электромобилю на 1,6 миллиона километров.

Судя по тексту патента, который приводит Electrek, говорится о новой аккумуляторной системе с меньшим количеством действенных электролитных компонентов.

К теме: Tesla опережает всех конкурентов в технологичности своих аккумуляторов

Автокомпания подала заявку через свое канадское подразделение на международный патент, получивший название "Диоксазолоны и нитриловые сульфиты как электролитные добавки для литий-ионных батарей".

Применение

Новую систему можно использовать в различных устройствах для хранения энергии, например, в аккумуляторах для автомобилей или для энергосистем. В частности, эти добавки повышают производительность и срок службы литий-ионных батарей, и снижают общие затраты на производство.

Новая смесь в растворе электролита может быть использована с никелем-магнием-кобальтом, который обычно используют в производстве электромобилей другие компании. Ранее Tesla применяла этот материал для создания промышленных аккумуляторов, но в автомобильных использовала никель-кобальт-алюминий (NCA). Возможно, новый патент изменит ситуацию.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Tesla IT-бизнес
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