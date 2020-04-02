Аксессуары, которые помогут следить за здоровьем во время пандемии COVID-19

Коронавирус внес существенные коррективы в нашу жизнь. Вместо того, чтобы искать новый девайс для съемки или спорта, сейчас у нас в приоритете средства, помогающие защититься от поражения COVID-19. Техно 24 подобрал для вас 5 полезных девайсов, которые помогут защититься или оперативно диагностировать вирус.

Термометр Xiaomi YoupinTONZE DT-101A

В целом, эта вещь должна быть в вашей аптечке всегда. А в период пандемии она становится необходимой, ведь именно высокая температура – один из первых симптомов коронавируса. Если вы еще не приобрели электронный термометр – советуем обратить внимание на эту модель.

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Эта модель – очень простая в использовании. Его нужно разместить во рту или под мышкой. Через минуту со звуковым сигналом получаете результат на дисплее. Задняя часть легко снимается (батарея расположена именно там).

Цена Xiaomi YoupinTONZE DT-101A: 365 гривен.



Xiaomi YoupinTONZE DT-101A – нужная вещь в вашей аптечке / banggood.com

Интеллектуальный увлажнитель и очиститель воздуха Xiaomi Mijia SCK0A45

Еще одна полезная вещь, которая снизит вероятность заражения коронавирусом, и, впрочем, любым вирусом. Нам хорошо известно, что достаточно увлажненный воздух полезен для иммунитета, поскольку создает благоприятный для человека микроклимат. А этот девайс еще и может очищать воздух.

Устройство отличается низким уровнем шума (≤38 дБ), поэтому оно не будет мешать работе или сну.

Вода распыляется в виде очень мелких частиц – с расходом 300 мл/ч. Емкость с водой может поместить 4.5 л жидкости, которая с помощью специальной системы дезинфекции UV-C очищается от бактерий

Стоит обратить внимание на дизайн. Этот увлажнитель удачно дополнит любой интерьер.

Цена Xiaomi Mijia SCK0A45 – 2 676 гривен.

Пульсометр BOXYM oFit-2 Finger-Clamp

Падение уровня кислорода в крови тоже может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Если говорить о симптомах коронавируса, то когда человек испытывает недостаток воздуха, а пульсометр показывает значение ниже 92, то это может свидетельствовать о поражении вирусом.



BOXYM oFit-2 Finger-Clamp тоже поможет диагностировать коронавирус / banggood.com

BOXYM oFit-2 Finger-Clamp имеет двойной OLED-дисплей, помогающий пользователю получить более четкие показатели. Этот пульсометр может определить SpO2 (уровень насыщения крови кислородом) и PR (частоту пульса).

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При регистрации пульса устройство будет издавать звук, который указывает частоту пульса. Если аппарат обнаружил частоту пульса и SpO2 с отклонением, то он предупредит об этом своего владельца.

Цена BOXYM oFit-2 Finger-Clamp – 513 гривен.

Защитная маска Anti-foaming Splash Proof Shield A

С 1 апреля всех украинцев обязали носить защитные маски. Они могут закрывать рот и нос. Но при этом глаза остаются уязвимыми. Однако коронавирусом можно заразиться и через слизистую глаз. Поэтому об их защите тоже стоит позаботиться.



Маска обеспечит надежную защиту / banggood.com

Пригодится маска Anti-foaming Splash Proof Shield A. Она прозрачная и может защитить от попадания мелких частиц слюны. Маска покрывает все лицо.

Она имеет регулируемую эластичную застежку, поэтому может подойти даже для ребенка. Саму маску легко очищать – достаточно просто протереть ее спиртом или антисептиком.

Цена маски – 83 гривны.

Умная лампа для стерилизации Xiaomi Youpin

Эта лампа использует ультрафиолетовый свет, чтобы дезинфицировать помещение. Устройство имеет 2 ультрафиолетовые рубки, которые генерируют мощный ультрафиолетовый свет. Также здесь есть генератор озона, предусматривающий мощность 38 Вт.



Лампа способна убить 99,9% бактерий / banggood.com

Как уверяет разработчик, лампа может убить 99,9% всех микробов. Лампа может очистить помещение размером 10 м2 за 25 минут. А на комнату размером 20 м2 устройство тратит полчаса. А вот на помещение в 40 м2 устройство потратит час работы.

При этом ультрафиолет и озон работают настолько мощно, что производитель рекомендует людям выходить в то время из помещения, чтобы не получить ожоги.

Цена лампы – 1 400 гривен.

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