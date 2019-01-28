Актер из рекламы Old Spice может появиться в игре Mortal Kombat

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Актер из рекламы Old Spice может появиться в игре Mortal Kombat
Актер из рекламы Old Spice может появиться в игре Mortal Kombat / Getty Images

Актер, который запомнился многим своим камео в рекламе Old Spice, Терри Крюс, заинтересовался игрой Mortal Kombat. Интересно, что Крюс действительно может появиться в игре, так как он и креативный директор NetherRealm Studios с энтузиазмом отнеслись к фан-арту, который опубликовали в сети.

Последние несколько дней фанаты легендарного файтинга вовсю обсуждают работы художника BossLogic, который изображает голливудских звезд в роли известных персонажей. Наибольший резонанс получил твит с Терри Крюсом в амплуа Джакса: все потому, что на пост обратили внимание сам актер и Эд Бун – один из авторов Mortal Kombat, сообщает PCGamesN.

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Оба согласились, что воплотить эту сумасшедшую фантазию в реальность было бы замечательной идеей. На этом обсуждение закончилось, однако в сердцах поклонников цикла, наверное, родилась надежда. Тем более подобное для индустрии не в новинку.

Террі Крюс
Терри Крюс в образе Джакса

Сам BossLogic после тепло принятого арта продолжил рассуждать на тему популярных артистов в Mortal Kombat. Так на свет появились изображения с Киану Ривзом в роли Кенши, Галь Гадот в образе Китаны, Майклом Фассбендером в роли Рейдана и другими известными личностями.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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