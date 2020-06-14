Компания Xiaomi представила очень актуальную разработку – новый портативный вентилятор MIJIA DC Portable Fan. Интересно, что продукт получил двойной циркуляционный вентилятор, который имитирует естественный ветер.

Как передает Gizmochina, MIJIA DC Portable Fan создает прямой поток воздуха, который достигает расстоянии 10 метров.

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Что еще интересного

Портативный вентилятор умеет крутиться на все 4 стороны: влево и вправо на 120 градусов, а также вверх и вниз на 90 градусов.

Устройство компактное и легкое. Он оснащен энергосберегающей технологией, обеспечивающей потребление менее 1 кВт/ч в течение 40 часов непрерывного использования. Также он получил также бесщеточный двигатель, что позволяет выбрать 5 различных уровней регулировки скорости ветра.



MIJIA DC Portable Fan получил разумные функции/ Фото: Gizmochina

MIJIA DC Portable Fan относится к классу умных устройств от Xiaomi. Поэтому его можно подключить к системе умного дома через приложение MIJIA. В этом мобильном приложении можно настроить работу устройства.

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Кроме того, вентилятор поддерживает управление голосовым помощником XiaoAI.

Цена

Xiaomi уже открыла предварительные заказы в Китае. Старт продаж – 16 июня. Стоимость устройства составляет 299 юаней (это 42 доллара или 1100 гривен).