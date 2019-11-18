Аквариум и горшок: Xiaomi выпустила немного странный девайс

Китайская компания Xiaomi часто радует своих поклонников интересными девайсами. Однако, иногда их разработки выглядят немного странно. В частности, компания выпустила новый аквариум Fish Tank, который одновременно может быть цветочным горшком.

Как передает gizchina, производитель говорит, что девайс прекрасно подойдет для использования в домашних условиях и в офисе.

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Чем особенный?

Xiaomi Fish Tank является небольшим аквариумом. При этом он получил специальное отделение в верхней части, то есть он может одновременно быть горшком для цветов.



Xiaomi Fish Tank контролирует уровень кислорода в воде

В боковой части аквариума есть специальный отсек, предназначенный для кормления рыбы. Кроме того, девайс контролирует насыщение воды кислородом. Также он имеет подсветку.

Также Xiaomi Fish Tank оснащен фильтром, с четырехступенчатой системой фильтрации с вулканическим камнем. Также фильтр имеет активированный уголь, который уничтожает вредные вещества. Верхний фильтр и нижний слой, состоящий из биохимического хлопка, улавливают мусор и отходы.



Устройство имеет высокую энергоэффективность

Кстати, в компании убеждают, что это устройство сохраняет экологический баланс, ведь испарения воды питают растение. Также оно имеет высокую энергоэффективность.

Цена

Xiaomi Fish Tank оценен на китайском рынке в 43 доллара или чуть больше тысячи гривен.

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