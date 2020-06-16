Компания Relida Limited разработала алгоритм, который якобы может определять – был у женщины настоящий оргазм или она его симулировала. Правда, в соцсетях не верят, что алгоритм действительно работает.

Разработчики же уверяют, что точность их нейросети составляет 86%, передает BBC.

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В Twitter также разместили слайды с презентацией этого алгоритма. Там, в частности, приводят статистику женских оргазмов – от 25% до 74% всех женщин хоть раз имитировали оргазм. Правда, откуда эти данные в компании не сообщили, что ставит под сомнение правдоподобность этих данных.

Как работает алгоритм

Как говорят в Relida Limited, свой "вердикт" система делает, основываясь на данных о ритме сердца. Там также добавили, что сейчас изобретение находится на стадии разработки, поэтому публиковать данные о продукте неэтично.

Received a pitch presentation from a "female well being sex tech start-up" (five dudes) that can "confirm" and "validate" female orgasms, that could help my company develop better sex toys. Here are some slides, for your enjoyment/anger. pic.twitter.com/wwbk9NUDB3 — Stu Nugent (@CrookedNuts) June 9, 2020

При этом бренд-менеджер компании заявил, что они имеют надежную систему проверки оргазмов – они просто будут спрашивать об этом женщин, которые пользуются их секс-игрушками.

В Relida Limited надеются, что их разработка заинтересует компании, которые занимаются производством секс-игрушек.