Alibaba разрабатывает очень необычный гибкий смартфон: изображение

Китайский гигант Alibaba работает над разработкой уникального гибкого смартфона. Это очень необычный смартфон, который, по замыслу разработчиков, должен складываться в три слоя.

Как передает издание LetsGoDigital, концептуальные изображения новинок уже обнародованы на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

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Детали

Это будет смартфон-раскладушка с вытянутым по вертикали экраном. При этом устройство должно складываться в двух линиях сгиба, то есть он будет складываться в три слоя.

При этом основной гибкий экран оказывается внутри корпуса, который защищающего его от повреждений. На тыльной части будет размещен вспомогательный внешний дисплей. Он будет занимать треть от всего корпуса. Когда смартфон сложен, этот экран оказывается спереди, что позволяет видеть сообщения и различную полезную информацию.



Смартфон Alibaba выглядит оригинально

На данный момент информации о будущей новинке немного. В частности, неизвестно, дойдет ли такая технология до обычного пользователя. Поэтому и о цене ничего не известно.

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