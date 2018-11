Alien: Blackout – 20th Century Fox готовит новую игру про Чужого

На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности нашли страницу, намекающую на франшизу игр о безжалостных и смертоносных ксеноморфах. Судя по всему, 20th Century Fox намерена снова отправить геймеров на встречу с чудовищами.

Журналисты обнаружили, что недавно на портале BOIB была зарегистрирована торговая марка Alien: Blackout. Из описания сложно почерпнуть хоть какие-то намеки на содержание игры. Упоминается только, что пользователям понадобится доступ к интернету, в остальном же новинка остается загадкой.



Зато известно, кто займется разработкой: эта честь, вероятно, достанется Cold Iron Studios. Студия в начале года стала частью FoxNext Games, подразделением 20th Century Fox, и уже тогда было объявлено, что ее коллектив будет работать над известным научно-фантастическим циклом.



Пост Джеффа Кейли

С анонсом, судя по всему, затягивать не планируют. СМИ считают, что Alien: Blackout покажут уже на The Game Awards 2018. На это намекают сразу несколько фактов. Джефф Кейли, ведущий шоу, еще в начале ноября опубликовал изображение с фразой "Миры изменятся". Шрифт, очень похож на тот, который появляется в фильмах цикла про Чужого.

Позже масла в огонь подлил и Хидео Кодзима, засветившись в офисе 20th Century Fox рядом с плакатом "Чужого". Аккаунт TGA тут же ответил на пост известного геймдизайнера многозначительным "World will change!".

Если верить слухам, The Game Awards в этом году может быть насыщена громкими анонсами. Еще на прошлой неделе появилась информация о том, что на церемонию могут привезти новый трейлер Death Stranding.

Некоторые издания пошли еще дальше: сайт Segment Next, ссылаясь на бразильское подразделение Sony, сообщил, что на The Game Awards 2018 назовут даты выхода следующего творения Кодзимы и Ghost of Tsushima, еще одного заметного эксклюзива PlayStation.



