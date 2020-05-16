Alienware Area-51m R2: мощный ноутбук от Dell с десктопным процессором

Компания Dell в рамках бренда Alienware представила новый геймерский ноутбук Area-51m R2. На сегодняшний день это один из самых мощных лэптопов на рынке – благодаря использованию десктопных процессоров Intel десятого поколения и последних видеокарт от NVIDIA и AMD.

24 канал ознакомился с особенностями и характеристиками мощного ноутбука от Dell и выбрал самое главное что стоит знать об этом компьютере.

Интересно Критическая уязвимость в ноутбуках: известно какие модели в зоне риска

"Начинка" ноутбука

Внутри 4,7-килограммового корпуса Alienware Area-51m R2 установлена материнская плата с чипсетом Z490. Среди процессоров на выбор предлагается восьмиядерный Intel Core i7-10700/10700K или десятиядерний Core i9-10900/10900K. Предусмотрена поддержка до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2933 МГц или до 32 ГБ DDR4-3200 МГц.



Dell Alienware Area-51m R2



В базовой комплектации ноутбука установлена ​​дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с 6 ГБ памяти GDDR6. Однако на выбор также предлагается NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 ГБ GDDR6), NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8 ГБ GDDR6), NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (8 ГБ GDDR6) и AMD Radeon RX 5700M (8 ГБ GDDR6). К слову, это первый анонсированный ноутбук, оснащенный флагманским мобильным графическим процессором Navi от AMD.

Память

Для хранения данных предлагается несколько вариантов:

до 2 ТБ NVMe PCIe M.2 SSD

до 512 ГБ PCIe M.2 + 1 ТБ HDD 7200 оборотов в минуту

до 4 ТБ RAID0 (2x2 ТВ NVMe M.2 PCIe SSD)

до 2 ТБ (2 x 1 ТБ PCIe M.2 SSD) RAID0 [Boot] + 2 ТБ (2 x 1 ТБ PCIe M.2 SSD)

Разрешение 17,3-дюймового экрана может составлять 1080p или 4K. В первом случае возможны варианты с частотой обновления 144 Гц, 144 Гц + NVIDIA G-Sync или 300 Гц, тогда как 4K-дисплей представлен только в одной версии 60 Гц. При этом во всех модификациях есть поддержка технологии отслеживания взгляда Tobii Eyetracking.

Охлаждение

В ноутбуке установлены два 70-мм вентилятора с 53 лопастями на каждом. Они охлаждают медные радиаторы, которые оснащены пятью тепловыми трубками из медного сплава, и отводят горячий воздух через отверстия в задней части. Кроме того, все конфигурации ноутбуков с семифазним VRM графического процессора или выше оснащаются паровой камерой в рамках технологии Alienware Cryo-Tech.

Цена

В продажу ноутбук поступит 9 июня по цене от 3049,99 долларов в самой доступной конфигурации.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно