AliExpress возобновил свою работу после вспышки коронавируса в Китае

Представители одной из крупнейших в мире торговых площадок AliExpress заявили о возобновлении работы около 95% производителей из Китая. В связи с этим все отправки заказов будут происходить в штатном режиме. Также в качестве компенсации AliExpress раздаст покупателям купоны на значительную сумму.

Компенсации

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Пользователям, столкнувшимся с задержкой товаров из-за карантина в Китае, продавцы предложат купоны с возможностью компенсации стоимости будущих покупок. Размер купонов напрямую зависит от суммы заказа и времени ожидания, сообщает 4PDA.

AliExpress планирует в течение ближайших десяти дней передать оформление заказов, которые так и не были отправлены в связи с эпидемией коронавируса в Китае, в службу доставки. 16 марта были проведены последние отмены продавцами на площадке задержанных за время карантина заказов, и плата за них будет возвращена покупателям.

Работа площадки

Сейчас же представители AliExpress отметили, что на 95% восстановлена работоспособность магазинов, а все отправления могут осуществляться в штатном режиме.

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Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия (северные регионы). Там болезнь обнаружили у 27 980 человек, а умерло от нее 2 158 больных. На территории Украины уже зафиксировали 7 случаев заражения опасным вирусом, один из них оказался летальным.



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Covid‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которым может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 7 330 человек, всего заболели 185 067 человек (данные по состоянию на день 17 марта 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 80 237 человек выздоровели от коронавируса.

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