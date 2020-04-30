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Amazfit Bip Lite 1S: очень дешевые смарт-часы от Xiaomi

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Amazfit Bip Lite 1S получил очень привлекательную цену
Amazfit Bip Lite 1S получил очень привлекательную цену / 4pda

Компания Huami Technology, входящая в состав экосистемы Xiaomi представила новые бюджетные умные часы – Amazfit Bip Lite 1S. Их стоимость очень приятная – около 56 долларов (1500 гривен).

Как пишет 4pda, Amazfit Bip Lite 1S могут похвастаться длительным временем автономной работы, поддержкой функции Always on Display и широким набором фитнес-функций.

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Детали о Huami Amazfit Bip Lite 1S

Новинка получила 1,28-дюймовый дисплей с разрешением 176x176 пикселей. Для дополнительной защиты он прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Девайс может похвастаться 10 спортивными режимами. Также он занимается мониторингом состояния здоровья пользователя, в том числе проводит измерение пульса, может сообщить о сбоях работы сердца (например, аритмии).

Amazfit Bip Lite 1S
Надеемся, Amazfit Bip Lite 1S выйдет на международный рынок / 4pda

Часы поддерживают функцию бесконтактной оплаты через AliPay с помощью встроенного модуля NFC. Они также получили защиту от воды, что сохранит работоспособность даже после погружения на глубину до 50 метров.

Емкость аккумулятора разумных часов составляет 200 мАч, производитель обещает, что этого хватит на 30 дней. В экономичном режиме использования это значение увеличится до 80 дней.

На китайский рынок новинка поступит в продажу 8 мая.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Умные часы Xiaomi Новости Техно Техно Гаджеты
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