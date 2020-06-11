Руководство американской компании Amazon на год ввело мораторий на использование полицией Соединенных Штатов технологии распознавания лица, которая принадлежит Amazon.

О введении моратория для американской политики компания Amazon сообщила в своем блоге.

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О какой технологии идет речь

Речь идет о программе Amazon Rekognition. Компания также отмечает, что запрет не касается организаций, которые занимаются поиском детей или борются против торговли людьми, они все еще смогут использовать программу в своей работе.

Мы выступаем за то, чтобы правительства вводили более строгие правила, регулирующие этическое использование технологии распознавания лица, и в последние дни конгресс, похоже, готов заняться этой проблемой,

– говорится в пресс-релизе.

В Amazon также отметили, что компания всегда выступала за введение строгих правил использования этой технологии. Компания Джеффа Безоса считает, что мораторий даст Конгрессу "достаточно времени для ввода соответствующих правил".

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К слову, ранее компания IBM также отказалась от предоставления услуг по распознаванию лица. В компании заявили, что эта технология нарушает основные права и свободы человека. Такие заявления компаний стосують использования распознавания лиц в связи с протестами, которые всколыхнули США после убийства Джорджа Флойда.