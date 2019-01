Amazon, Apple, Netflix и YouTube обвинили в нарушении регламента ЕС о защите данных

Крупнейшие в мире технологические компании и стриминг сервисы, среди которых Amazon, Apple, Netflix, YouTube и Spotify, обвинили в нарушении введенного ЕС в прошлом году Общего регламента защиты данных (Global data protection regulation, GDPR).

Об этом сообщило издание Financial Times.

Отмечается, что жалоба на американские компании была подана в австрийский орган по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных.

В публикации отмечается, что австрийская инициативная группа None of your business (NOYB), которая выступает за то, чтобы частные компании уважали и защищали права своих пользователей, обратила внимание на нарушения, допущенные технологическими гигантами. Представители NOYB заявляют, что вышеперечисленные компании не могут дать своим клиентам прямых ответов на вопросы о том, с кем они делятся данными о своих пользователях, как продают и как покупают подобную информацию в рекламных и иных целях.

Активисты утверждают, что это приводит к систематическому нарушению прав людей, пользующихся услугами этих компаний. Основатель NOYB Макс Шремс с 2011 года подавал иски и жалобы против Facebook, чтобы обязать компанию отказаться от практик, нарушающих права пользователей на неприкосновенность их частной жизни.

В NOYB также обращают внимание на то, что, хотя в соответствии с нормами нового европейского закона, компании теперь обязаны по запросу предоставлять своим пользователям их личные данные, смысла в этом не много. Массивы "сырых" данных, как правило, передаются пользователям в неудобных форматах, и неспециалистам очень трудно в них разобраться.

Важно делать заявления о том, что вы уважаете права пользователей, однако нужно уважать их и на практике, чтобы такие заявления не были голословным маркетингом. Если пользователь не может разобраться в данных, которые вы ему предоставляете, это не позволяет ему должным образом реализовать свои права,

– заявил представитель NOYB, юрист Иоаннис Кувакас

В YouTube и Netflix заявили, что придерживаются GDPR, другие компании пока воздержались от комментариев.

