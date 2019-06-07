Amazon может открыть представительство на Луне

Генеральный директор Amazon и владелец частной аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос объявил о своих новых амбициозных планах. В частности, предприниматель планирует открыть представительство Amazon на Луне.

Как сообщает Business Insider, во время своего выступления на технической конференции Amazon: re: MARS Безос заявил, что от колонизации космоса зависит выживание всей цивилизации.

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Почему Безос выбрал Луну? По его мнению, Луна – идеальное место для организации колонии: это ближайшее к нашей планете большое космическое тело с запасами воды в форме льда и доступом к солнечной энергии. А за счет меньшей силы тяжести для подъема одного фунта (0,453 килограмма) груза с поверхности нужно в 24 раза меньше энергии, чем на Земле.

Причина, по которой мы должны отправиться в космос, на мой взгляд, заключается в том, чтобы спасти Землю. Если мы собираемся продолжать развивать эту цивилизацию, нам нужно двигаться,

– отметил Джефф Безос.

"Нам нужно перенести тяжелую промышленность с Земли, которая станет зоной жилой и легкой промышленности", – добавил бизнесмен.

Об Amazon на Луне. На вопрос журналистов, не планируется ли после колонизации Луны построить там склад Amazon, Безос в шутку отметил: "Мы начнем поставлять жидкий водород и жидкий кислород. Это будет небольшой выбор товаров. Но очень важный".

Выступление Джеффа Безоса – смотрите видео

Дата старта миссии. Заметим, старт "лунной программы" Blue Origin намечен на 2024 год.

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