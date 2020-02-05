Amazon создает флот из 100 тысяч электрических фургонов
Компания Amazon заказала у производителя электромобилей Rivian крупную партию специально разработанных электрогрузовиков для доставки заказов. Они помогут Amazon выполнить обещание и стать углеродно-нейтральной компанией до 2040 года.
По словам представителей компании, соглашение с Rivian позволит Amazon со следующего года выпустить на улицы американских городов около десяти тысяч электрофургонов, а к 2030 году – все 100 000, сообщает BI.
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Электрофургоны Rivian
Недавно был представлен дизайн электроавтомобиля – пока из пенопласта и глины – разработанный конструкторами Rivian с учетом пожеланий водителей почтовых грузовиков и отличается повышенным удобством в эксплуатации.
Фургон Rivian для Amazon пока на стадии концепта
Будущий почтовый фургон выпустят в трех размерах с аккумуляторами различной мощности. Каждая модель будет оснащена для работы на определенном маршруте. Кроме того, у них будет множество систем для обеспечения мер безопасности:
- автоматические аварийные тормоза;
- передний и полный привод;
- система предупреждения о сходе с полосы и о пешеходах на дороге;
- система распознавания дорожных знаков;
- и система, которая не позволяет водителю отвлекаться.
Электрофургоны получат большой запас хода, чтобы обеспечить бесперебойную доставку заказов клиентов Amazon.
Amazon – одна из крупнейших в США компаний по курьерской доставке. За год у нее набирается до 2,5 миллиардов заказов, а с 2019 года она доставляет около половины посылок самостоятельно.
Электрофургон для Amazon от Rivian:
Система управления фургоном будет дополнена голосовым управлением и виртуальной помощницей Алексой, которую можно будет просить о помощи во время движения или нагрузки. А для того чтобы водители компании смогли привыкнуть к новым машинам, для них разработали виртуальную среду обучения.
Летом в калифорнийском городе Ирвайн Amazon уже запустила доставку мелких заказов с помощью шестиколесных роботов-курьеров Scout.
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