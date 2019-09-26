Amazon выпустил беспроводные наушники Echo Buds, в которых можно регулировать шумоподавление

16 Читати новину українською
Беспроводные наушники Echo Buds
Беспроводные наушники Echo Buds / amazon.com

Компания Amazon представила свои фирменные беспроводные наушники Echo Buds. Девайс имеет поддержку голосового ассистента Alexa и технологию шумоподавления от Bose.

Чтобы активировать виртуального голосового помощника, нужно просто произнести "Alexa". Также это сработает во время воспроизведения музыки из интернета или других источников, в навигации или установке таймера.

Читайте также: Может заинтересовать: Mi Air 2: новые беспроводные наушники от Xiaomi

При этом можно использовать и стандартного ассистента со смартфона (Siri или Google Assistant).

Echo Buds

Echo Buds оснащены тремя микрофонами

Характеристики. Наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IPX4 (против капель жидкости). Echo Buds оснащены тремя микрофонами (для работы Alexa и других виртуальных помощников). Также они поддерживают управление по прикосновению, например двойное касание включает или выключает шумоподавление Bose.

Наушники могут работать до 5 часов автономной работы. А используя зарядное чехол можно продержаться до 20 часов.

Echo Buds

Echo Buds гарантируют 5 часов автономной работы

Цена. Echo Buds оценили в 129 долларов – это 3 200 гривен по нынешнему курсу. Новинка поступит в продажу 30 октября, при этом предварительный заказ можно оформить уже сегодня.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Кравчук прокомментировал разговор Трампа и Зеленского
сегодня
1604
Теги: Техно Новости Техно Amazon Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
24 сентября 21:02 Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
562
Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
24 сентября 13:19 Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
625
Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
23 сентября 13:11 Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
753
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
22 сентября 22:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 1573
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
21 сентября 22:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 2163
Новости
Больше новостей
Залиште відгук