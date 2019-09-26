Amazon выпустил беспроводные наушники Echo Buds, в которых можно регулировать шумоподавление

Компания Amazon представила свои фирменные беспроводные наушники Echo Buds. Девайс имеет поддержку голосового ассистента Alexa и технологию шумоподавления от Bose.

Чтобы активировать виртуального голосового помощника, нужно просто произнести "Alexa". Также это сработает во время воспроизведения музыки из интернета или других источников, в навигации или установке таймера.

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При этом можно использовать и стандартного ассистента со смартфона (Siri или Google Assistant).

Echo Buds оснащены тремя микрофонами

Характеристики. Наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IPX4 (против капель жидкости). Echo Buds оснащены тремя микрофонами (для работы Alexa и других виртуальных помощников). Также они поддерживают управление по прикосновению, например двойное касание включает или выключает шумоподавление Bose.

Наушники могут работать до 5 часов автономной работы. А используя зарядное чехол можно продержаться до 20 часов.

Echo Buds гарантируют 5 часов автономной работы

Цена. Echo Buds оценили в 129 долларов – это 3 200 гривен по нынешнему курсу. Новинка поступит в продажу 30 октября, при этом предварительный заказ можно оформить уже сегодня.

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