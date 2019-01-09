AMD анонсировала новую линейку процессоров для ноутбуков: детали

Во время выставки CES 2019 компания AMD анонсировала новую линейку процессоров для ноутбуков на базе архитектуры Zen+. Большинство новинок изготовлены по 12-нанометровому техпроцессу, а главной их особенностью стало значительное снижение теплопакета при сохранении высоких рабочих частот.

Об этом сообщает The Verge.

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Флагманская серия Ryzen H представлена двумя процессорами. Четырехъядерный Ryzen 7 3750H с восемью потоками работает на тактовой частоте 2,3 ГГц и способен разгоняться до 4 ГГц. Новинка оснащена графическим ядром Radeon Vega с десятью вычислительными блоками.



Характеристики процессоров AMD Ryzen та AMD Athlon

Ryzen 5 3550H также получил четыре ядра и восемь потоков, но с меньшей частотой (2,1 ГГц с возможностью разгона до 3,7 ГГц) и восемью вычислительными блоками GPU. Теплопакет обеих моделей составляет 35 Вт, при этом процессоры нацелены на выполнение серьезных задач и, судя по всему, будут устанавливаться в игровые ноутбуки.



Новые процессоры AMD Ryzen и AMD Athlon вскоре поступят в продажу

Также AMD представила два мобильных процессора серии A для хромбуков. Двухъядерный A6-9220C с двумя потоками и базовой тактовой частотой 1,8 ГГц в турборежиме способен достичь 2,7 ГГц. Процессор A4-9120C с аналогичным количеством ядер получил частоту 1,6 ГГц с возможностью разгона до 2,7 ГГц. Вероятно, обе новинки составят конкуренцию линейке Pentium от Intel.

Представители компании AMD сообщили, что лэптопы на базе новых процессоров появятся в продаже в ближайшее время.

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