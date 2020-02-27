AMD анонсировала новые процессоры Ryzen Embedded: характеристики

Компания AMD расширила линейку встраиваемых процессоров Ryzen Embedded анонсом чипов R1102G и R1305G. Главными особенностями новинок, помимо высокой энергоэффективности, стал низкий тепловой пакет (TDP), который позволяет использовать пассивное охлаждение для компактных PC.

Технические характеристики процессоров

Интересно: В сети появились характеристики новой флагманской видеокарты AMD Radeon RX

AMD Ryzen Embedded R1102G получил два физических ядра и два потока выполнения. Базовая тактовая частота CPU составляет 1,2 ГГц, максимальная-2,6 ГГц при TDP до 6 Вт. Новинка также обзавелась встроенной графикой с тремя вычислительными блоками.

Модель R1305G отличается от младшей версии наличием четырех потоков и повышенными частотами (1,5 – 2,8 ГГц), а ее TDP составляет от 8 до 10 Вт в зависимости от настроек энергопотребления.

Процессор TDP, Вт Количество ядер/потоков Базовая частота, ГГц Частота в разгоне 1Т, (ГГц)3 Количество вычислительных блоков GPU (одиночный поток команд, множественный поток данных) Максимальная частота GPU, ГГц AMD Ryzen Embedded R1102G 8 – 104 2/4 1,5 до 2,8 3 1,0 AMD Ryzen Embedded R1305G 65 2/4 1,2 до 2,6 3 1,0

Оба процессора позволяют использовать безвентиляторные системы охлаждения.

Компания AMD вступает в новую эру высокопроизводительных вычислений для индустрии встраиваемых решений. Мы делаем это с помощью передовых технологий для отображения графики, что обеспечивает полный эффект присутствия в разрешении 4K, и процессоров AMD Embedded Ryzen,

– отметил вице-президент AMD и генеральный директор направления Embedded Solutions Раджниш Гаур.

"Благодаря новым процессорам Ryzen Embedded R1000 с низким энергопотреблением мы предлагаем доступ к высокопроизводительным энергоэффективным решениям", – добавил Гаур.

Устройства с новым CPU

Готовые компьютеры на базе встроенных процессоров AMD Ryzen Embedded R1102G и R1305G уже анонсировали компании Kontron и Simply NUC. О поступлении в продажу мини-PC с новыми CPU объявила и компания OnLogic.

Дата старта поставок

Начало поставок процессоров запланировано на конец марта 2020 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно