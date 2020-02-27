AMD анонсировала новые процессоры Ryzen Embedded: характеристики
Компания AMD расширила линейку встраиваемых процессоров Ryzen Embedded анонсом чипов R1102G и R1305G. Главными особенностями новинок, помимо высокой энергоэффективности, стал низкий тепловой пакет (TDP), который позволяет использовать пассивное охлаждение для компактных PC.
Технические характеристики процессоров
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AMD Ryzen Embedded R1102G получил два физических ядра и два потока выполнения. Базовая тактовая частота CPU составляет 1,2 ГГц, максимальная-2,6 ГГц при TDP до 6 Вт. Новинка также обзавелась встроенной графикой с тремя вычислительными блоками.
Модель R1305G отличается от младшей версии наличием четырех потоков и повышенными частотами (1,5 – 2,8 ГГц), а ее TDP составляет от 8 до 10 Вт в зависимости от настроек энергопотребления.
|Процессор
|TDP, Вт
|Количество ядер/потоков
|Базовая частота, ГГц
|Частота в разгоне 1Т, (ГГц)3
|Количество вычислительных блоков GPU (одиночный поток команд, множественный поток данных)
|Максимальная частота GPU, ГГц
|AMD Ryzen Embedded R1102G
|8 – 104
|2/4
|1,5
|до 2,8
|3
|1,0
|AMD Ryzen Embedded R1305G
|65
|2/4
|1,2
|до 2,6
|3
|1,0
Оба процессора позволяют использовать безвентиляторные системы охлаждения.
Компания AMD вступает в новую эру высокопроизводительных вычислений для индустрии встраиваемых решений. Мы делаем это с помощью передовых технологий для отображения графики, что обеспечивает полный эффект присутствия в разрешении 4K, и процессоров AMD Embedded Ryzen,
– отметил вице-президент AMD и генеральный директор направления Embedded Solutions Раджниш Гаур.
"Благодаря новым процессорам Ryzen Embedded R1000 с низким энергопотреблением мы предлагаем доступ к высокопроизводительным энергоэффективным решениям", – добавил Гаур.
Устройства с новым CPU
Готовые компьютеры на базе встроенных процессоров AMD Ryzen Embedded R1102G и R1305G уже анонсировали компании Kontron и Simply NUC. О поступлении в продажу мини-PC с новыми CPU объявила и компания OnLogic.
Дата старта поставок
Начало поставок процессоров запланировано на конец марта 2020 года.
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