AMD Athlon 220GE и Athlon 240GE: компания сообщила дату выхода гибридных процессоров

Модельный ряд гибридных процессоров AMD Athlon для настольной платформы AM4 в ближайшее время пополнится чипами Athlon 220GE и Athlon 240GE из 14-нанометрового семейства Raven Ridge. Новые процессоры уже доступны для предварительных заказов у некоторых зарубежных ритейлеров, а официальный релиз гаджетов запланирован на следующий год.

Об этом сообщает Overclockers.

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По техническим характеристикам новинки во многом повторяют уже знакомый Athlon 200GE. В их распоряжении есть два ядра Zen с поддержкой многопоточности, графический модуль Radeon Vega 3 и 4 МБ кэш-памяти третьего уровня. Штатный теплопакет заявлен на уровне 35 Вт.

Изменения коснулись только рабочих частот – Athlon 220GE работает на 3,4 ГГц, а номинальная частота старшего Athlon 240GE равна 3,5 ГГц. Справедливо отметить, что многие системные платы не так давно "научились" разгонять младший Athlon 200GE через множитель аж до 3,9-4,0 ГГц.

Рекомендованная цена гибридного процессора AMD Athlon 220GE составляет 65 долларов (около 1 700 гривен), а старший Athlon 240GE обойдется минимум в 75 долларов (около 2 000 гривен).

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