AMD будет сотрудничать с Samsung для производства 5-нанометровых чипов

Источники сообщают, что компания AMD может подключить производственные мощности Samsung для производства 5-нанометровых чипов. Также отмечается, что "красные" не прекратят сотрудничество с TSMC, а производство разделят между двумя компаниями.

Об этом сообщает Overclockers.

Читайте также: Дата презентации видеокарт AMD Radeon Navi появилась в сети

AMD уже имеет опыт использования чипов от разных производителей в одном продукте. Серверные процессоры EPYC 2 и будущие настольные Ryzen 3000 представляют собой многочиповые модули, в которых сочетаются 8-ядерные 7-нм "чиплеты" производства TSMC и 14-нанометровые микросхемы ввода-вывода, выпускаемых GlobalFoundries.

Такие шаги открывают новые возможности развития бизнеса AMD, предлагая универсальность, невозможную в старых продуктах компании. Отныне конкуренция в полупроводниковой отрасли играет AMD на руку, позволяя выбрать лучшие технологии для своих чипов и обеспечить справедливую цену.



Планы AMD по производству 5-нанометровых чипов

Нельзя не упомянуть Intel, столкнувшуюся с трудностями в освоении 10-нанометровых технологических норм. По дорожным картам Intel начала десятилетия, 10-нм процессоры должны были быть широко распространены еще в 2016 году, но по состоянию на первую половину 2019 года представлены единичными экземплярами для мобильных устройств.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно