AMD будет сотрудничать с Samsung для производства 5-нанометровых чипов

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AMD будет сотрудничать с Samsung для выпуска 5-нм чипов
AMD будет сотрудничать с Samsung для выпуска 5-нм чипов / Фото из открытых источников

Источники сообщают, что компания AMD может подключить производственные мощности Samsung для производства 5-нанометровых чипов. Также отмечается, что "красные" не прекратят сотрудничество с TSMC, а производство разделят между двумя компаниями.

Об этом сообщает Overclockers.

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AMD уже имеет опыт использования чипов от разных производителей в одном продукте. Серверные процессоры EPYC 2 и будущие настольные Ryzen 3000 представляют собой многочиповые модули, в которых сочетаются 8-ядерные 7-нм "чиплеты" производства TSMC и 14-нанометровые микросхемы ввода-вывода, выпускаемых GlobalFoundries.

Такие шаги открывают новые возможности развития бизнеса AMD, предлагая универсальность, невозможную в старых продуктах компании. Отныне конкуренция в полупроводниковой отрасли играет AMD на руку, позволяя выбрать лучшие технологии для своих чипов и обеспечить справедливую цену.

Плани AMD із виробництва 5-нанометрових чіпів
Планы AMD по производству 5-нанометровых чипов

Нельзя не упомянуть Intel, столкнувшуюся с трудностями в освоении 10-нанометровых технологических норм. По дорожным картам Intel начала десятилетия, 10-нм процессоры должны были быть широко распространены еще в 2016 году, но по состоянию на первую половину 2019 года представлены единичными экземплярами для мобильных устройств.

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Теги: Техно Гаджеты AMD Samsung Процессоры
Источник: Техно
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