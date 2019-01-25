AMD готовит к выпуску 12-ядерный процессор из серии AMD Ryzen 3000

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AMD готовит к выпуску 12-ядерный процессор из серии AMD Ryzen 3000
AMD готовит к выпуску 12-ядерный процессор из серии AMD Ryzen 3000 / Фото из свободных источников

В линейку центральных процессоров AMD Ryzen 3000 серии (на базе архитектуры Zen 2) войдут 8-ядерные чипы. Однако "красные" могут вскоре представить 12-ядерный CPU.

Недавно опытный экземпляр 12-ядерного/24-поточного процессора AMD обнаружили в базе данных бенчмарка UserBenchmark, сообщает Overclockers.

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Обнаруженный образец имеет обозначение 2D3212BGMCWH2_37/34_N и работал в составе системы на основе материнской платы AMD Myrtle-MTS, оборудованной гнездом AM4. Исходя из маркировки, его номинальная частота составляет 3,4 ГГц, а в динамическом разгоне она повышается до 3,7 ГГц.

AMD 12-ядерний CPU
Результаты тестов 12-ядерного процессора AMD

Что касается уровня быстродействия, то одноядерная производительность обнаруженного CPU сравнима с Ryzen 7 2700X (116 против 120 баллов). Отметим, что рабочие частоты нынешнего флагмана платформы AM4 заметно выше, чем у нового инженерного образца.

При использовании всех ядер новинка оказывается примерно на треть быстрее Ryzen 7 2700X (1741 против 1304 баллов).

Отметим, релиз центральных процессоров AMD Ryzen 3000 серии на базе архитектуры Zen 2 намечен на середину этого года.

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Теги: Техно Гаджеты Процессоры AMD
Источник: Техно
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