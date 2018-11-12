AMD готовит первый 7-нанометровый видеопроцессор Navi 12

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AMD готовит первый 7-нанометровый видеопроцессор Navi 12
AMD готовит первый 7-нанометровый видеопроцессор Navi 12 / Фото из открытых источников

Недавно в сети появилась информация о графических процессорах AMD Navi, которые находятся на этапе разработки. По предварительным данным, первым представителем этого семейства станет 7-нанометровый кристалл Navi 12, дебют которого запланирован на первую половину следующего года.

Об этом сообщает WCCFTech.

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В распоряжении графического процессора Navi 12 40 вычислительных блоков (Compute Units), правда, количество потоковых процессоров на данный момент остается неизвестным. По данным журналистов, новая архитектура может стать первой разработкой AMD за последние годы, которая не базируется на старой доброй Graphics Core Next (GCN). Если предположить, что один вычислительный блок Navi, подобно Polaris и "Vega", включает 64 потоковых процессора, то у нового GPU их число составит 2 560 штук.

Дорожня мапа AMD
Дорожная карта AMD

Также отметим тот факт, что согласно дорожным картам AMD, графические процессоры Navi будут работать с буферной памятью нового поколения. Учитывая массовое производство GDDR6, можно с уверенностью сказать, что в новых видеокартах будет использоваться именно она. Многослойная память HBM2 из-за своей дороговизны в ближайшее время будет уделом high-end ускорителей.

Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ Special Edition
Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ Special Edition

Зарубежные журналисты в очередной раз подтвердили информацию, что первые видеокарты на базе графических процессоров AMD Navi будут нацелены на средний сегмент рынка и предложат производительность уровня Radeon RX Vega 56 при меньшей цене.

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Выхода high-end решений на базе "больших" 7-нанометровых чипов Navi 10/20 придется ждать примерно до 2020 года. Причем первый GPU (Navi 10) с большой вероятностью использовался инженерами AMD для обкатки новой архитектуры и не появится в конечных продуктах.

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Теги: Техно Гаджеты Видеокарти AMD
Источник: Техно
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