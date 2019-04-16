AMD может представить новые процессоры Ryzen 3000 и видеокарты Navi значительно позже: детали

На выставке Computex 2019 состоится выступление главы компании AMD Лизы Су, во время которого она расскажет о релизе 7-нанометровых продуктов компании. Ожидается официальная презентация настольных процессоров Ryzen 3000, которые построены на микроархитектуре Zen 2, и формальный анонс видеокарт Navi.

По информации журналистов из TweakTown, полноценный анонс нового поколения видеокарт Radeon пройдет в рамках мероприятия E3 2019 в Лос-Анджелесе. На Computex 2019 "красные" лишь вскользь коснуться темы новых графических ускорителей, уделив внимание преимущественно десктопным CPU.

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Когда состоится E3? Отметим, в этом году выставка Electronic Entertainment Expo пройдет с 12 по 14 июня. На ней AMD должна официально представить первые игровые карты на 7-нм графических ядрах Navi, тогда как в продажу новинки поступят 7 июля.

Детали о видеокартах AMD Navi. Если верить слухам, они предложат производительность уровня Radeon RX Vega 64 или NVIDIA GeForce GTX 1080 по цене примерно 250 – 300 долларов (около 6 700 – 8 000 гривен). Так это или нет, мы узнаем в середине лета.

Другие громкие анонсы. Стоит отметить, что на E3 2019 предполагается анонс игровой консоли Xbox нового поколения. Над приставкой трудятся специалисты Microsoft и AMD, а ее гибридный процессор должен получить восемь x86-ядер на архитектуре Zen и графический модуль поколения Navi.

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