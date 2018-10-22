AMD официально обвинила компанию Principled Technologies в подделке результатов тестов

К началу продаж настольных процессоров Intel Core 9000 серии, компания AMD решила "подбросить хвороста" в скандал с тестированием топовых процессоров чипмейкеров. Отметим, тестирование выполняла компания Principled Technologies по заказу Intel.

Об этом сообщает Tom's Hardware.

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Напомним, AMD Ryzen 7 2700X тестировался с сознательно неоптимальными параметрами и в итоге выглядел неубедительно на фоне своих конкурентов в лице Intel Core i9-9900K и Core i7-8700K. Это вызвало огромный шквал критики в среде компьютерного сообщества и в итоге заставило Principled Technologies выпустить другие результаты тестов, по итогам которых Ryzen 7 2700X укрепил свои позиции.

Ответ AMD на недостоверные тесты Principled Technologies

AMD приготовила длинный список замечаний по итогам обоех этапов игровых бенчмарков и дала не менее великий перечень рекомендаций и "лучших практик" для получения "последовательных, точных, повторяющихся" результатов при тестировании процессоров Ryzen.

В частности, в AMD акцентируют внимание на непонятных конфигурациях параметров оперативной памяти (тайминги, скорости передачи, емкость), проприетарных технологиях от производителей материнских плат для улучшения производительности, функционировании технологий Intel Multicore Enhancement и энергосбережении процессоров.

Советы AMD для лучшего тестирования процессоров Ryzen

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